Rapid-Fans: „Die nicht erzielten Tore vom letzten Derby nachholen“

Es ist Derby-Time! Die Wiener Austria empfängt heute den SK Rapid und sollte Punkte einfahren, wenn das obere Playoff erreicht werden soll. Wir sehen uns an was sich die beiden Fanlager von der mit Spannung erwarten Partie erwarten. Wir starten mit den Kommentaren der Rapid-Fans. Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Homegrower: „Wird sehr zäh, Austria wird primär ebenso mauern wie Altach oder Ried, eventuell spielt es uns ein wenig in die Karten, dass sie für das obere Playoff noch was riskieren müssen. Wäre schon eine feine Sache neben den drei Punkten ihnen da in die Suppe spucken zu können.

Rapid-Gustl: „Die bessere Mannschaft sind jedenfalls wir. Darüber gibt’s überhaupt keine Debatte. Die beim letzten Derby nicht erzielten Tore wären eigentlich nachzuholen.“

Hütteldorfer94: „Wir werden wieder die überlegene Mannschaft sein, aber uns wird halt ein Rezept einfallen müssen, um Pentz zu bezwingen.“

since-1899: „Wir sind sportlich qualitativ auf allen Ebenen mindestens eine Klasse besser als die andere Mannschaft aus Wien, das wird man auch am Platz sehen. Dazu werden die zwei verloreneren Punkte auf Grund unzähliger vergebener Chancen im letzten Heim-Derby noch einmal zusätzliche Motivation geben. Da darf es keine Diskussion geben, die drei Punkte in diesem Derby müssen wir holen. Pulver für Tore haben wir uns heuer (gegen St. Pölten, Altach, Ried) genug aufgehoben.“

sulza: „Ich würde zunächst eher defensiv beginnen. Die Austria muss ja eigentlich unbedingt gewinnen und demnach von Beginn an offensiver auftreten.“

schleicha: „Unterschätzen braucht man die Austria keinesfalls. Der Vorteil ist, dass dies auf Grund eines Derbys sowieso nicht passieren sollte. Denn da ist sich jeder bewusst, dass alles was vorher war völlig irrelevant ist. Form oder Unform interessieren nicht. Nur was in den 90 Minuten plus Zugabe passiert. Deshalb heißt es für uns ab Minute 1 Vollgas zu geben und gut dagegen zu halten. Ich würde mich auch nicht allzu sehr rauslocken lassen, denn Speed nach vorne hat die Austria allemal. Und auskontern lassen und dann gegen „eine Wand“ zu spielen, wäre wohl nicht so unser Kaffee. Tendenziell daher unser gewohntes Spiel spielen mit ordentlicher Absicherung nach hinten und ruhigem Spielaufbau und wenn nötig auch die Frucht mal hoch nach vorne und schauen was passiert beim zweiten Ball. Die Austria Defensive wird im Spielaufbau bzw. auch so, einige Fehler machen und uns auf diesem Wege etwas anbieten. Da muss man halt diesmal auch wirklich „Danke“ sagen und die Tore machen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass alle gelernt haben nur über beglichene und nicht über offene Rechnungen zu reden. Mein Gefühl geht im Übrigen in Richtung X. Was für beide Vereine irgendwie ein Scheiß-Ergebnis wäre.“

Ernesto: „Die Austria hat zuletzt recht brav Punkte gesammelt – man sollte die auf keinen Fall unterschätzen. Zudem verfügen sie aktuell auch über eine recht stabile Verteidigung und genau dieser Umstand bereitet mir Sorgen, da wir schon erhebliche Probleme mit dem Tore schießen haben in letzter Zeit. Wer glaubt, dass wir dort einfach mal so die punkte abholen müssen, wird eventuell ein blaues Wunder erleben. Nachdem sich Kara zuletzt schwerer tat, würde ich mit Fountas als Stürmer beginnen – das hat letzte Saison super geklappt. ich würde auch eher tiefer verteidigen und auf Umschaltmomente setzen – ich denke die Austria hat Probleme damit das Spiel selber zu machen. Wird aber so nicht passieren da unser Anspruch heuer ist, selber das Spiel machen zu wollen.“

Da Oide Bimbo: „Die Tabellenkeller-Treppe runterschubsen und das Licht abdrehen.“

Patierich: „Mit der Bitte um ein Ergebnis, welches beim Georgier große Zweifel auslöst was er sich da eigentlich angetan hat.“

grubi87: „Das wird leider nichts…Stöger hat sie jetzt ganz gut auf Schiene gebracht.“

Kitz3006: „Der Einzige der mir Sorgen macht ist Pentz. Wenn der einen guten Tag hat, kann er wirklich viel halten und einen Unterschied ausmachen.“

Gunner: „Also die stabile Abwehr kann ich bei der Austria nicht erkennen, allein wie viele Chancen sie zuletzt gegen Altach zugelassen haben, und wie oft ihnen Pentz generell jede Partie das Leben retten musste, spricht nicht dafür. Dazu fehlt mit Palmer-Brown soweit ich weiß der beste Verteidiger und beide Linksverteidiger. Es ist wie in jedem Derby alles offen, da war immer schon wurscht, wer gerade auf welcher Position war. Ich sehe uns aber auch defensiv viel gefestigter als im Herbst, vor allem die Schwäche bei Standards wurde zum Glück behoben und wir haben jetzt auch wieder einen starken Goalie drinnen. Dazu tun sie sich speziell zu Hause sehr schwer.“

