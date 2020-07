Rapid-Fans: „Diesen Luxus haben wir uns schwer erarbeitet…“

Der SK Rapid ist nach dem 3:1-Sieg gegen den LASK fix Vizemeister und wird im Spiel gegen den WAC einigen fitten Spielern eine Pause...

Der SK Rapid ist nach dem 3:1-Sieg gegen den LASK fix Vizemeister und wird im Spiel gegen den WAC einigen fitten Spielern eine Pause gönnen. Was wünschen sich die Rapid-Fans im letzten Meisterschaftsspiel der Saison von ihrer Mannschaft. Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

TomTom90: „So blöd es klingt und sehr ich dem LASK Platz 4 vergönnen würde, aber ich verlange von Didi und der Mannschaft trotz allem am Sonntag nochmal alles rauszuhauen und Charakter zu zeigen. Wie wären um keinen Deut besser als der LASK wenn wir dieses Spiel jetzt absichtlich verschneiden und gerade im Hinblick auf die Quali kann man schlechtes Karma kaum brauchen.“

sulza: „Man darf davon ausgehen, dass Kühbauer eine Elf auf das Feld schicken wird, die trotz allem konkurrenzfähig ist. Grundsätzlich haben wir aufgrund der Verletzungen ja nicht allzu viel Spielraum.“

Mecki: „Die Mannschaft, die am Sonntag auflaufen wird soll natürlich alles reinhauen um etwas mitzunehmen. Das erwarte ich mir von jeder Rapid-Mannschaft und eine absichtliche Verzerrung des Wettbewerbs wäre absolut indiskutabel. Dass wir nicht die beste Truppe aufs Feld schicken werden, wo einige nach dem irren Programm der letzten vier Wochen sicher nicht ganz fit sind und andere, junge Spieler sich einen Einsatz verdient haben, ist aber legitim und werden die LASKer hoffentlich auch so sehen. Neben vollen Einsatz will ich noch etwas sehen: der Versuch, spielerisch und etwas offensiver zum Erfolg zu kommen. Natürlich nicht ins offene Messer laufen, aber die defensive Kontertaktik, die bislang vollkommen richtig war, müssen wir am Sonntag nicht raushauen, wir haben nichts zu verlieren. Alles geben, offensiv probieren, versuchen was zu holen, Spaß haben und uns Stolz machen. Was dann rauskommt wird man sehen. Und wenn der LASK 3. werden sollte: irgendwo auch in Ordnung, denn dass der WAC zweimal in Folge den fixen Gruppenphasenplatz abstaubt, ist in Wirklichkeit auch eine Farce – wenn auch sportlich verdient.“

Wuifal: „Wenn wir uns den Luxus leisten können Spieler nach dieser intensiven Phase zu schonen, ihre Wehwehchen ausheilen zu lassen und jungen Spielern Spielpraxis gewähren, dann begrüße ich das definitiv. Demir und Ibrahimoglu gemeinsam wäre schon sehr spannend, Kitagawa kann man nach seiner langen Verletzung mal 90 Minuten geben, Auer hat sich nie was zu Schulden kommen lassen, darf auch mal wieder über 90 Minuten ran. Wir haben uns diese „Luxussituation“ schwerst erarbeitet, da darf man ruhig seinen Kaderspielern eine Bühne einräumen!“

schleicha: „Also absichtlich verliert Rapid mit Sicherheit nicht und eines ist auch klar, der WAC wird einen guten Tag brauchen. Aber es werden sicher zahlreiche Spieler wie Ullmann, Schwab, Fountas, etc. eine Pause bekommen und stattdessen jene spielen, die vielleicht nicht so viel Einsatzzeit hatten bis hierhin. Trotz allem wird es wohl auch für den WAC nicht leicht uns zu schlagen.“

#17: „Ich möchte Hajdari, Ibrahimoglu und Demir von Beginn an sehen. Der Rest ist mir egal.“

Silva: „Absichtlich verlieren würde bedeuten, dass die Mannschaft am Platz nicht ihr bestes gibt. Eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die aus Spielern besteht, die diese Saison wenig Spiele gemacht haben und so für ihre Arbeit im Team belohnt werden, hat damit aber nichts zu tun und ist über den gesamten Globus ein ganz normaler Vorgang am Ende einer Bewerbsphase, wenn das Ergebnis bereits feststeht.“

Rapidler_1899: „Ich hoffe doch, dass unsere das Spiel ernst nehmen und nicht mal der leiseste Zweifel aufkommt, dass wir „wettbewerbsverzerrend“ agiert haben. Das haben wir nicht nötig. Zwecks der Integrität warats. Bin mir aber sicher, dass unser Trainerteam die Mannschaft richtig einstellen und vorbereiten wird.“

flonaldinho10: „Würde Ljubicic am Sonntag die Kapitänsschleife geben. Warum? Ein Eigenbauspieler, der damals aus Personalnot quasi über Nacht in die Mannschaft gerückt ist, sich zur Stütze entwickelt hat und am Sonntag sein 100 Spiel für den Verein macht. Wäre ein passender Repräsentant für die Mannschaft zum Abschluss dieser Saison.“

Ipoua #24: „Ob wir gewinnen oder nicht ist mir für das Match prinzipiell egal, nur hätte ich gern trotzdem eine ambitionierte Leistung gesehen – ich finde das gehört sich schon, auch wenn es uns komplett wurscht sein könnte.“

