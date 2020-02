Rapid-Fans: „In der 2. Halbzeit war noch sehr viel Luft nach oben“

Der SK Rapid gewann gestern gegen die WSG Tirol mit 2:0 und sorgte damit für passende Rahmenbedingungen bei Andy Mareks Abschiedsspiel. Wir wollen uns...

Der SK Rapid gewann gestern gegen die WSG Tirol mit 2:0 und sorgte damit für passende Rahmenbedingungen bei Andy Mareks Abschiedsspiel. Wir wollen uns ansehen wie zufrieden die Fans mit der Leistung ihrer Mannschaft sind. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Liam G: „Eine erste Hälfte ungefähr so wie ich sie mir vorstelle und eine zweite wo man das Spielen wieder einstellt und man mit ein wenig Pech zumindest zittern muss. Hat gereicht für heute, aber ich würde mir gerne einmal 90 Minuten wünschen, in denen wir auch nach einem 2:0 ein wenig drücken und auf ein höheres Ergebnis gehen. Aber gut, wenigstens daheim wieder mal gewonnen. Mach´s gut Andy und Danke!“

Hollywood: „Positiv: der Sieg wurde eingefahren. Die Leistung war allerdings sehr durchwachsen mit viel Luft nach oben, vor allem in der zweiten Hälfte. Offensiver Leerlauf und hinten hatte man Glück, keinen Gegentreffer zu kassieren. Auch in der ersten Hälfte hat man es nach dem Blitzstart phasenweise verabsäumt richtig nachzudrücken auf das 2:0. Das sollte zu denken geben.“

rabbitmountain: „Schade, aber die 2. Halbzeit hat meine Freude über den Sieg doch ordentlich getrübt. Dabei sind wir gut in das Spiel gegangen. Blitzstart mit dem Ullmann-Treffer, durchaus flüssige Kombinationen und viele Tor-Abschlüsse. Es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Die Tiroler hatten de facto keine Chance und konnten mit Glück und vereinten Abwehraktionen einen deutlich höheren Rückstand vermeiden. Ist schon eine Zeit lang her gewesen, dass eine Mannschaft im Weststadion so vollkommen planlos und überfordert gewirkt hat. Eigentlich wäre Wattens heute fällig gewesen, eigentlich hätte es zur Pause gut und gerne 4 oder 5:0 stehen müssen und ja eigentlich hätte Rapid diese schwachen Tiroler mit „Haut und Haaren fressen“ müssen. Aber eben nur eigentlich, weil es ja immer noch diese verfluchte 2. Halbzeit gab, in der man jene Rapid gesehen hat, die wir eigentlich überhaupt nicht mehr sehen wollen: überheblich, unkonzentriert, schlampig. Diese 45 Minuten haben nochmal deutlich gemacht, warum eben die Linzer und nicht wir zum wahren Salzburg-Gegner avancieren.“

RapidDevelopment: „Glanzlos. Da gehört gnadenlos analysiert, wer an dem Einbruch in der 2. Halbzeit die größten Anteile hat. Der Minimalismus kann leicht den Sieg kosten.“

Fox Mulder: „Alles in allem besser als diverse Testspiele vermuten ließen. Also zumindest in Halbzeit 1. 2. Halbzeit war in etwa so, wie es die Testspiele vermuten ließen. Das war dann gegen Ende leider richtig schlecht und wir mussten froh sein „nur“ gegen den Tabellenletzten zu spielen. Andere Gegner hätten uns das Leben heute sehr schwer machen können. Steigerungspotenzial definitiv vorhanden.“

schleicha: „Danke der Mannschaft, dass sie Andy Marek den gebührenden Abschied ermöglicht haben. Wie Taxi beim 2:0 zu Andy lief war einfach nur wunderbar. Aus meiner Sicht war das gestern grundsolide. War es ein Feuerwerk? Nein. Aber in Wahrheit ein ungefährdeter Heimsieg der es erlaubte Andy durchgehend zu feiern.“

Starostyak: „Drei Punkte, aber die zweite Hälfte war eine unglaubliche Frechheit. Bei der Mentalität wird Platz 3 schwierig, nach oben schauen ist sinnlos.“

Hütteldorfer94: „Ein Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten. Nicht mehr und nicht weniger. Dass diese Leistung für Salzburg, LASK oder WAC nicht reichen wird, sollte eh allen in Hütteldorf klar sein. Und zweifellos hätte man Wattens heute mit der entsprechenden Leistung 5:0, 6:0 oder 7:0 aus dem Stadion schießen können/müssen. Über den Mehrwert eines solchen Ergebnisses lässt sich aber durchaus streiten.“

WorkingPoor: „Wenigstens gewonnen. Früher hat man solche Spiele auch mal aus der Hand gegeben. Marek hätte hier eine bessere Leistung zum Abschied verdient. Wenn man weiterhin so lasch und lustlos auftritt, kann man sich den dritten Platz aufzeichnen.“

Da Oide Bimbo: „Ullmann, Fountas und Schwab haben uns heute zusammengehalten. Murg und Arase leider von der Rolle, Grahovac ist ein richtiger Bremser im Vorwärtsspiel, Knasi lange ein guter Antreiber, nach einem rüden Foul an ihm, richtiggehend abgestellt. Danach war Sendepause. Aber egal, gewonnen und heute war eh in erster Linie Andy Marek-Tag.“

