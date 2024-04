Rapid-Fans: „Kollektiv kompakt und schwer zu schlagen“

Der SK Rapid gewann gestern das Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg mit 3:0 und feierte damit den ersten Sieg in dieser Saison gegen die...

Der SK Rapid gewann gestern das Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg mit 3:0 und feierte damit den ersten Sieg in dieser Saison gegen die Mannschaft von Markus Schopp. Der überragende Spieler der Partie war Marco Grüll, der alle drei Treffer der Hütteldorfer beisteuerte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Zidane85: „Nach der Länderspielpause extrem souverän gegen Hartberg und ein Trainer, der den Spieler vermittelt, dass sie sich freuen mehr Spiele zu haben, anstatt über englische Wochen zu sudern. So gehört sich das!“

valderama: „Es ist ein Traum, wie stark, stabil und staubig wir in der Defensive sind. Hartberg hatte heute überhaupt keine Chance.“

LiamG: „Aus vielen Gründen ein wichtiger Sieg. Die zweite Hälfte gut runtergespielt und absolut nix mehr zugelassen, dazu sogar noch eins draufgelegt. Das war auch schon anders. Jetzt mal im Cup weiterkommen, dann schauen wir mal wie Klauß die Mannschaft gegen die Bullen einstellt. Trotz des Trubels der letzten Wochen bin ich schwer positiv eingestellt, was den Rest der Saison angeht.“

Zuckerhut: „Souverän gewonnen. Einzige Torchance die Hartberg hatte auch nur durch Ballglück in der ersten Halbzeit.“

Schwemmlandla3: „Gewaltig souveräne Partie. Diese kollektive Kompaktheit, vor allem im Defensivverbund macht uns derzeit zu einem Gegner der sehr schwer zu schlagen ist. Bravo an alle Beteiligten!“

ND_Crew: „An das Gefühl Partien auch ohne Glanz zu gewinnen, sondern einfach staubig durch gekonntes Handwerk souverän heimzuspielen, könnt ich mich fast gewöhnen. Wann hat man als geneigter Rapid-Fan ein Spiel ohne großartige Glanzlichter das letzte Mal so entspannt verfolgen können? Und keine Sekunde das Gefühl zu haben die Partie aus der Hand zu geben? Das was Salzburg und Sturm jetzt schon länger konstant zustande bringen, kann man jetzt auch schon regelmäßig bei uns beobachten. Was für eine Wohltat!“

hyks: „Schöner und vor allem souveräner Sieg. Ich hatte in den 90 Minuten nicht einmal das Gefühl, dass wir das noch hergeben. Hartberg schwach, wir effizient. Marco natürlich Man of the Match. Er macht dort weiter, wo er aufgehört hat vor der Sperre.“

URgrüner: „So macht mir meine Rapid wieder Spaß! Auch wenn nicht immer alles rund läuft. Aber man sieht das die Mannschaft Herz hat und alles auf dem Platz lässt was drinnen steckt!“

mike380: „Verdienter Sieg, der auch fällig war nach dem letzten Spiel in Hartberg. Und schade, dass der LASK gewonnen hat, aber Platz drei ist mehr als möglich und das Cup-Finale sowieso.“

wienerfußballfan: „Es war vor allem schon eine gewisse Selbstverständlichkeit zu sehen, das hat mir imponiert, auch wenn wir nicht traumhaft gespielt haben es war einfach ein Automatismus zu sehen. Die letzten Jahre hatte ich immer irgendwo das Gefühl, dass kurzzeitige Erfolge auf einen Art „Zufall“ basierten, meist der individuellen Klasse einzelner Akteure geschuldet, die dann andere auch mitziehen konnten.“

alexbender: „Grüll zu ersetzen wird sehr hart! Erwarte von Mecki Katzer einen Königstransfer in der Kragenweite von André Ivan.“

weizi72: „Am gestrigen Spiel merkt man, wie sehr die Mannschaft stabiler geworden ist. Beim letzten Spiel in Hartberg haben wir 1:0 verloren und waren die ganz klar bessere Mannschaft. Heute gewinnen wir locker 3:0 und waren sicher nicht besser als bei der Niederlage. Wir bekommen viel schwerer ein Tor und vorne machen wir fast immer eines. Jeder weiß, dass spielerisch noch viel Luft nach oben ist. Daher kann man mehr als zufrieden sein und sich auf die Zukunft freuen.“

