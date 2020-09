Rapid-Fans: „Letztlich absolut verdienter Auswärtssieg“

Der SK Rapid gewann in der 3. Runde der österreichischen Bundesliga das Auswärtsspiel gegen den SKN St. Pölten mit 2:1. Wir wollen uns ansehen...

Der SK Rapid gewann in der 3. Runde der österreichischen Bundesliga das Auswärtsspiel gegen den SKN St. Pölten mit 2:1. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

TomTom90: „Drei Punkte sind drei Punkte, nach dem Wie fragt in ein paar Tagen keiner mehr. Gerade im Hinblick auf die Doppelbelastung im Herbst ist jeder Punkt enorm wichtig, vor allem durch die Trennung im Frühjahr. Und in St. Pölten werden noch einige stolpern.“

Da Oide Bimbo: „Gratulation der Mannschaft zum Sieg. 7 Punkte kann man einen gelungenen Meisterschaftsstart nennen. Aber der heutige Eindruck ist ein schaler. Ständig in Gegentorgefahr, immer Mühe bei robusten Zweikämpfen, selten, dass das Umschalten flüssig läuft (aber wenn doch, dann werden wir gefährlich). Gefühlt sind wir im Mittelfeld planlos, ideenlos und körperlos. Unser Sturm muss von viel zu weit hinten aufziehen, wir sind dadurch zu leicht zu verteidigen. Wäre schön, wenn Rapid leichter und sicherer gewinnen könnte, wie gegen die Admira. Man muss aber auch sagen, dass St.Pölten einen enormen Schritt nach vorne gemacht hat.“

andi1899: „Starker Auftritt vom SKN und trotzdem ein letztlich absolut verdienter Auswärtssieg. Bin sehr zufrieden. In der 2. Halbzeit müssen wir natürlich aus einer der Konterchancen treffen und das Spiel entscheiden. Super Wechsel heute von Kühbauer, durch die wir in der zweiten Halbzeit die Partie recht gut im Griff hatten. Wenns ums vercoachen geht ist der Aufschrei ja immer groß. Darf deshalb umgekehrt auch mal erwähnt werden.“

Lichtgestalt: „Nicht hundertprozentig sattelfest, aber hochverdient. Normal musst denen schon nach 60 Minuten mindestens vier bis fünf Türln eingeschenkt haben. Drei wichtige Punkte und jetzt der LASK.“

AntiPessimist: „Physisch wirkten wir nicht ganz auf der Höhe, das macht mir etwas Sorgen, wenn die Pöltner uns so um die Ohren laufen. Nichtsdestotrotz zeugt es auch von Qualität so eine Schnittpartie in 3 Punkte umzuwandeln. Positiv hervorheben möchte ich Mateo Barac. Nach ersten zehn holprigen Minuten war das eine richtig starke Leistung von ihm. Wirkt so als würde er dort weitermachen wo er aufgehört hat.“

derfalke35: „Auswärtssieg, das ist es was zählt, war aber eine unterhaltsame Partie, die Pässe die Demir spielt sind echt Klasse.“

Ipoua #24: „Auswärtssieg nimmt man denke ich immer gerne, wobei man ehrlich sagen muss, dass man es sich wieder unnötig schwerer gemacht hat, als es nötig war und einfach die Chancen nicht nützt. St. Pölten muss ich sagen hat recht gefällig gespielt und wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn wir dort noch den Ausgleich kassieren. Am Ende des Tages zählen aber nur die drei Punkte und die hat man geholt – für mich passt das.“

Bojack: „Als erfahrener Rapid-Fan hat man einfach zu viele ähnliche Spiele mit einem X erlebt, um sich nicht einfach über einen solchen Sieg freuen.“

Hollywood: „St. Pölten ist ein guter Gegner, aber wir haben verdient gewonnen. Knappes Ergebnis, aber schlussendlich hätten wir vor allem durch die Chancen in der zweiten Hälfte auch wesentlich klarer gewinnen können. Bis auf die Anfangsphase in der ersten Hälfte war die Leistung denke ich in Ordnung. Es wäre toll, wenn wir in den nächsten Spielen halt wieder von Beginn an gut drinnen sind und die teils unnötigen, schweren Fehlpässe im Aufbau abstellen. Barac hat sich z.B. in der zweiten Hälfte gut gesteigert, nachdem in der ersten Hälfte ein paar schwere Schnitzer dabei waren.“

schleicha: „Bin heute eigentlich recht zufrieden. Zurückgekommen nach frühem Rückschlag. SKN teilweise stark, teilweise an der fehlenden individuellen Qualität gescheitert. Wir selbst mit einigen Chancen aufs dritte Tor und schlecht ausgespielten Kontern. Generell finde ich es erfrischend, dass sich die „Kleinen“ seit einiger Zeit wieder deutlich mehr am Spiel beteiligen und so auch gegen „stärkere“ Gegner oft gute Spiele entstehen. Fountas zeigte einmal mehr warum er so wichtig sein kann für die Mannschaft. Kein anderer trifft das Tor so oft wie er (nicht immer ins Tor, aber zumindest aufs Tor trifft er). Und das beidbeinig. Ich bleibe dabei – alles unter 5 Millionen empfinde ich als zu wenig. Wer glaubt woanders bessere Stürmer zu finden, soll sie kaufen. Leider sind wir halt mit dem Rücken ein wenig zur Wand. Alles in allem stehen am Ende 3 Punkte am Konto und die sind vor der LASK Partie sehr wichtig, damit man weiterhin halbwegs Ruhe hat. Und jeder Punkt hilft schon in Richtung oberes Playoff.“

