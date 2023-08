Rapid-Fans nach 4:0 gegen Altach: „Richtig stark – das macht Lust auf mehr!“

Der SK Rapid zeigte am Samstagabend gegen den SC Rheindorf Altach eine bärenstarke Leistung und fegte die Vorarlberger mit 4:0 vom Platz. Wir haben...

Der SK Rapid zeigte am Samstagabend gegen den SC Rheindorf Altach eine bärenstarke Leistung und fegte die Vorarlberger mit 4:0 vom Platz. Wir haben die Reaktionen der Rapid-Fans auf den klaren Sieg im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

pironi: „Ein feines Spiel von uns. Einzig die Chancenauswertung war nicht wirklich gut. Es macht auf jeden Fall Lust auf mehr.“

Fox Mulder: „Bravo, ein tolles Spiel von allen Beteiligten. Heute hat man die Freude und den Spaß am Fußball regelrecht gespürt. Wenn es so weiter geht, werden alle zufrieden sein. Ganz besonders freut mich für Kühn, dass seine harte Arbeit an sich selbst heute Früchte getragen hat. Top Leistung und natürlich auch ein Daumen nach oben für Zoki, der die Mannschaft hervorragend eingestellt hat. Weiter so!“

Lichtgestalt: „Hochverdiente drei Punkte – zweistellig war locker möglich, das war die souveränste Heimpartie seit Ewigkeiten. Eine geschlossene Mannschaftsleisung, aus der Seidl, Kühn und Cvetkovic noch herausgestochen sind.“

Hütteldorfer94: „Bravo, Burschen! Völlig verdienter und souveräner Sieg. Allmählich wächst die Zuversicht, dass aus dieser Saison tatsächlich etwas werden könnte.“

djibouti: „Was ist im Sommer passiert? Ich weiss, es sind erst zwei Spiele gespielt, aber das ist eine ganz andere Rapid als die letzten Jahre… Cvetkovic ist ein Vieh und Leader. Für uns könnte das ein Weltklasse-Transfer werden.“

TomTom90: „Ein souveräner Auftritt von der ersten Minute, das hat heute richtig Spaß gemacht und hoffentlich folgen noch viele solcher Auftritte. Altach phasenweise deppert gespielt, bravo Burschen! Ohne Europacup am Donnerstag wäre das wohl der Rekordsieg im neuen Stadion geworden, so hat man verständlich drei Gänge zurückgestellt. Jetzt bitte diese Leistungen konstant bringen, Eintags-Fliege war’s mal keine.“

Hugo_Maradona: „Wir sind top in die neue Saison gestartet. Genau so will ich uns sehen. Präsent, aktiv, aggressiv, kreativ. In der Sommerpause wurde sehr gut gearbeitet.“

Bojack: „Geil auch, dass vorige Woche nach einem Ausgleich in der 96. Minute aus dem Getümmel der VAR nach 3 Sekunden grünes Licht gibt und jetzt bei 4:0 in der Nachspielzeit bei einem völlig belanglosen Tor nach einem Standard minutenlang das Lineal anlegt. Sonst gibt es nix zu meckern.“

LaDainian: „S‘ Herzerl geht einem auf! Altach kann Stojanovic danken, dass sie heute nicht noch mehr Türln kassiert haben. Seidl zuzusehen ist unfassbar schön, genau so ein Typ hat uns gefehlt. Cvetkovic ein Viech!“

GRENDEL: „So holt man die Fans wieder zurück! Großartige Leistung in den ersten 3 Saisonspielen. Heute war aber auch Glück dabei bei der Elfer Situation vom Cvetkovic. Ich bin gespannt, wie sich Grgic einfügt. Man muss aber auch sagen, dass es auf der Bank mager aussieht, die Startelf hingegen schaut schon gut aus.“

Hollywood: „Sehr geiles Spiel und hochverdienter Sieg, der noch höher hätte ausfallen können! Super, dass man die gute Leistung gegen den LASK gleich bestätigen konnte. Wenn Grgic jetzt auch gut rein kommt dann sieht das schon sehr gut aus, zumindest was die ersten Elf betrifft. Großes Verletzungspech werden wir hoffentlich nicht haben und mal schauen was vielleicht transfermäßig noch passiert – wäre toll wenn wir es vielleicht noch schaffen die Qualität in der Breite etwas zu erhöhen.“

Sterz: „Nach den überschaubaren Leistungen in der Vorbereitung ist es um so bemerkenswerter wie sich die Mannschaft derzeit präsentiert. Ein fitter Kühn, Grüll in der Form von 21/22 usw. sorgen dafür, dass man wieder gerne ins Stadion geht. Richtig erfrischend. Von mir aus kann es so weiter gehen.“

b3n0$: „Lange her, dass uns ein derart überzeugender Auftritt über 90 Minuten geboten wurde. Die Chancenverwertung war das einzige Manko, aber vielleicht ist es eh besser, mit „nur“ einem 4:0 in die kommenden Aufgaben gegen Debrecen und Hartberg zu gehen.“

Waldi_SCR: „Endlich macht es wieder richtig Spaß dieser Mannschaft zuzuschauen. Nur die Chancenverwertung als kleiner Minuspunkt heute zu bemängeln. Stimmung im Block war wie immer super. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr!“

Barnstormer: „Gerade zurück aus dem Weststadion. So ein schönes Spiel von uns habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt passt es wieder => Verteidigung, Raumaufteilung, Zusammenspiel, Feuer in den Spielern. Bitte jetzt nur so weitermachen und nicht wieder abkacken. Altach war im Prinzip komplett abgemeldet.“

Grambamboli: „Heute hat die Mannschaft einige Spielzüge gezeigt, da bin ich nur mit offenem Mund da gesessen und mir gedacht „War das ein Spielzug von Rapid?“. Ich war am Anfang der Saison sehr skeptisch, aber die ersten zwei Spiele haben mich sehr positiv gestimmt. Bitte weiter so, dann kann das eine geile Saison werden.“

Bojack: „Ich bin extrem begeistert von Seidl. Alles, was er macht, basiert auf einer Idee, meistens versucht er schnell mit einem Kontakt weiterzuspielen und schafft damit dynamische Situationen. Die Tore von Auer und Kühn wurden beide von ihm mit schlauen Aktionen eingeleitet, der ist bisher eine absolute Top-Verpflichtung und macht Lust auf mehr.“

Da Oide Bimbo: „Sonderlob für Sattlberger. Der Bursche spielt schnell, intelligent und hat den Überblick. Mit den Spielen kommt auch noch mehr Selbstvertrauen in den Zweikämpfen.“

eeelias: „Das hohe, kompromisslose Verteidigen von Cvetkovic und Querfeld ist sehr sexy.“

Zidane85: „Cvetkovic taugt mir. Der ist ein Viech und rennt bis ihm das Beischl raushängt!“

narya: „Es gefällt, wie wir auftreten. Laufeinsatz, gegenseitige Ansprache und Körperhaltung. Das ist eine neue Elf im Gegensatz zum Frühjahr. Aber ein wirklich aussagekräftiges Spiel hatten wir noch nicht.“

