Rapid-Fans: „Souveränste Auswärtspartie seit langem“

Der SK Rapid gewann nach dem 5:0-Auswärtssieg gegen Debrecen nun auch in der Bundesliga gegen Blau-Weiß Linz mit dem gleichen Ergebnis. Einzig eine vermutlich schwere Verletzung des starken Innenverteidigers Nenad Cvetkovic dürfte die Freude trüben. Wir wollen uns ansehen wie die Stimmung bei den Rapid-Fans aktuell ist. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Eine gute Partie von uns gegen zum Teil inferiore Linzer. Hoffentlich hat sich Cvetkovic nicht schwer verletzt. Für Blau-Weiß Linz wird es schwer, die Liga zu halten.“

Phil96: „Genau so muss man gegen die Kleinen auftreten. Bis auf fünf bis zehn Minuten nach der Pause war das wirklich eine sehr, sehr saubere Leistung, locker gewonnen und man konnte auch Kräfte schonen. Dass Bajic und Mayulu von der Bank gute Leistungen gezeigt haben, ist natürlich auch sehr erfreulich, ansonsten Oswald und natürlich wie fast immer Seidl und Burgstaller die besten Spieler am Platz. BW mit keiner guten Leistung, trotzdem muss man das erst einmal so souverän runterspielen. Jetzt heißts natürlich hoffen, dass das bei Cvetkovic nicht so schlimm ist, wie es ausgeschaut hat. Alles Gute an dieser Stelle.“

Lichtgestalt: „Höchstverdient, souveränste Auswärtspartie seit gefühlt Jahren. Burgstaller, Seidl, Oswald sind ein sensationelles trio infernale.“

Starostyak: „Konstanz reinbringen, die Schwankungen innerhalb von einer Woche sind ja kaum zu beschreiben. Gegen Hartberg hatte man null Ideen, detto gegen Debrecen daheim, und diesmal gibt es wieder fünf Tore. Hilft natürlich sehr, wenn der erste Schuss jeweils drin ist.“

Dansch10: „Bravo – souveräne Leistung. BW kam auch gerade richtig nach dem Spiel in Debrecen. Die müssen schon noch draufpacken, sonst wird es ganz schwer die Klasse zu halten.“

hyks: „Pflicht erfüllt. Schade um das Tor vom Oswald. Nach der Halbzeit wieder die obligatorischen 10 Minuten wo der Gegner uns ein wenig Probleme macht, aber wir gut dagegengehalten haben. Mayulu auch endlich mit seinem Premieren Tor für uns. Kurzum, fast ein perfekter Nachmittag. Ein wenig trübt der Nachmittag durch die Verletzung vom Cvetko.“

LiamG: „Wichtiger Sieg. Für die Tabelle und fürs Selbstvertrauen. Auch, dass wir endlich wieder Tore machen. Mit den Spielen in Ungarn und heute war Hartberg für mich ein Ausrutscher. Donnerstag gegen Fiorentina kannst eh nur gewinnen (ich will uns trotzdem beißen und kämpfen sehen bis zum Umfallen) aber nächste Woche erwarte ich mir weitere 3 Punkte. Zuviel Lob gibts noch nicht – dafür gabs zu viel Enttäuschung in den letzten Jahren. Gute Besserung an Cvetko. Ich hoffe das ist nicht so schlimm wie vermutet. Der eine oder andere neue Spieler in nächster Zeit, wäre dennoch geil.“

Fox Mulder: „Gutes Spiel in dem man die Torchancen vorne auch verwertet hat und hinten über weite Strecken sicher stand. Heute konnte gegen schwache Linzer sogar die Bank überzeugen. Oswald erneut mit einem bärenstarken Auftritt. Das Wichtigste aber: Gute Besserung Cvetko!“

schleicha: „Habe mich massiv über Hartberg geärgert, aber man hat sich jetzt wieder aufgerichtet und die Finalspiele in der Quali erreicht und bei einem weiteren Sieg gegen die WSG wäre es auch in der Meisterschaft ein ordentlicher Start.“

Adversus: „Ein sehr feiner Nachmittag, mit einem verdienten Ergebnis. Oswald sehr stark, ihm dürfte das Sonderlob von Barisic beflügelt haben. Bitter natürlich, dass sein Tor wegen des Handspiels davor nicht zählte. Auch für Bajic freut es mich, dass er erneut getroffen hat.“

weizi72: „Große Hitze, englische Wochen, 3 Punkte, 5:0 gewonnen- was will man mehr. Großer Wermutstropfen ist die Verletzung von Cvetkovic.“

tirnweth: „Was für ein Ergebnis und das zwischen zwei Europacupspielen, ist nicht selbstverständlich bei uns. Bravo an die Akteure.“

