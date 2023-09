Rapid-Fans: „Verschenken viel zu viele Punkte in Heimspielen“

Der SK Rapid trennte sich gestern mit einem 3:3-Unentschieden vom Wolfsberger AC. Nach einer 2:0-Führung glitt den Hütteldorfern das Spiel aus der Hand, nachdem...

Der SK Rapid trennte sich gestern mit einem 3:3-Unentschieden vom Wolfsberger AC. Nach einer 2:0-Führung glitt den Hütteldorfern das Spiel aus der Hand, nachdem Kongolo bei einem umstrittenen Elfer-Foul ausgeschlossen wurde und die Grün-Weißen in Unterzahl agieren mussten. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 gelang nach einer Standardsituation der Führungstreffer, den die Gäste jedoch in der siebten Minute der Nachspielzeit egalisieren konnten. Wir sehen uns an was die Rapid-Fans zu dieser spannenden Partie sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Starostyak; „Grüll muss das 3:0 machen, das war unentschuldbar. Was danach kam, ist Inkompetenz auf allen Ebenen.“

SandkastenRambo: „Wie man so dumm sein kann ist echt schwer zu begreifen. Bei weitem nicht das erste Mal, dass wir einen Ball vorne in den letzten Minuten herschenken anstatt auf Zeit zu spielen und dann noch den Ausgleich fressen.“

Hundskicker: „Gegen Hartberg. WSG und WAC daheim zwei Punkte! Mehr braucht man nicht sagen!“

hyks: „Unglaublich eigentlich dieses Spiel schon wieder. Die ersten 20 Minuten sind wir in der eigenen Hälfte nur am Verteidigen, DAHEIM. Dann gehen wir mit 2:0 in Führung und haben das Spiel so gut wie im Griff. Das 3:0 war nur noch eine Frage der Zeit. Was passiert? Eine Aktion ändert das ganze Spiel. Rot, Elfer, Anschlusstreffer. Das 2:2 kommentiere ich nicht. Abwehrverhalten wieder mal letzte Saison-Vibes. Wir gehen in Führung in der 84 Minute. Nach einer schmeichelhaften Schiri Entscheidung. Für mich ganz klares Foul vorher von Bajic. Sei es drum. Wir schaffen es keine 10 oder mehr Minuten den Sieg mit sicher nach Hause zu spielen. Zuordnung vor dem 3:3? Fehlanzeige. Der Kommentator hat es schon richtig gesagt. Wir sind im Niemandsland der Tabelle angelangt. Unglaublich. Sieben Spiele, zwei Siege, drei Mal ein X und zwei Niederlagen. Ein Heimsieg bisher. Ein einziger! Und das gegen Gegner, wo normal mindestens drei Siege zu Buche stehen müssten. Den Rest könnt ihr euch selber zusammenreimen.“

Jojoba: „Was wir an Punkten in den Heimspielen herschenken. Moormann bitte raus aus dem Kader. Mayulu bis auf das Tor auch wieder komplett unsichtbar. Grgic wird alleine durch seine Präsenz eine Verstärkung sein.“

chelsea91: „Was ich nicht begreifen kann: in so einer Situation ist es üblich in den letzten Minuten Krämpfe oder Verletzungen zu simulieren, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Jede andere Mannschaft schafft es, aber nicht wir. Das hat nichts mit Profifußball zu tun, was wir da aufführen

Ernesto: „Wir waren in dieser Partie einfach zu dumm. Wir schenken dem Gegner einfach Tore durch unser Fehlverhalten. Das beginnt beim lächerlichen Fehler vorm Elfmeter und vor allem regt mich unglaublich auf, dass man in der 95. Minute einen Freistoß nach vorne spielt, obwohl man in Unterzahl spielt. Sowas kann es einfach nicht geben. So haben wir keine drei Punkte verdient. Wir schwächen uns durch individuelle und taktische Fehler selber. Und jetzt kommen die harten Spiele. Da muss man anders auftreten. Ich bin heute richtig angefressen auf diese Truppe.“

Exilgrüner: „Im Endeffekt 5 Punkte hinter dem erklärten Saisonziel Platz 3. Auch wenn heute viel Pech dabei war, so eine Partie darf man nicht mehr aus der Hand geben, wenn man dreimal zu Hause führt. Langsam wird die Luft für Trainer und Führungsriege immer dünner.“

fuck forever: „Das eigene Unvermögen plus ein Schiedsrichter, der mit aller Macht einen Rapid-Sieg verhindert hat, waren heute einfach zu viel des Guten.“

Birdy90: Auf den Schiedsrichter rausreden ist heute nicht drin. Wir waren einfach zu dumm.“

bashtart: „Das man einen sicheren Sieg mehrmals aus der Hand gibt ist schon bissl bedenklich. Zoki und seine Mannschaft muss endlich anfangen zu liefern! Die Schiri-Leistung war auch sehr fragwürdig.“

DonAndres: „Saudumm. 2:0 daheim verschenken, dann zwei Minuten vor Schluss nicht auf die Uhr schauen sondern auf Holladaro alles nach vorne. Warum sieht Zoki sowas nicht und greift ein, wenn schon die Spieler zu dumm/naiv sind? Unpackbar, was man daheim wieder an Punkte gegen Dorfclubs verschenkt.“

Homegrower: „Man darf sich die Butter nicht immer wieder so einfach vom Brot nehmen lassen, den Sack hätte man längst zumachen müssen, nicht können. Immer wieder diese unglaublichen Schnitzer, das ist ja schon fast pathologisch.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Spieler nach dem 3:3-Unentschioeden gegen den WAC.