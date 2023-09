Sturm-Fans: „Haben Salzburg ins Schwimmen gebracht, Elfer fragwürdig“

Die Fans des SK Sturm Graz sind nach dem 2:2 gegen Red Bull Salzburg zwar durchaus zufrieden mit der Darbietung – genug zu diskutieren...

Die Fans des SK Sturm Graz sind nach dem 2:2 gegen Red Bull Salzburg zwar durchaus zufrieden mit der Darbietung – genug zu diskutieren gab es nach der Partie aber trotzdem. Wir haben die Reaktionen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

OoK_PS: „Lange ist es nicht 2:1 gestanden. Zwischen dem Ausgleich und den Wechseln war so viel Zeit, da verstehe ich einfach nicht, warum er nicht früher reagiert. Vor allem bei so vielen verwarnten und klar am Limit befindlichen Spielern.“

killver: „Erste Hälfte hatten beide Teams in gleichen Teilen stärkere Phasen. Wir ein knappes Abseitstor geschossen und ein sehr deppertes Gegentor bekommen. Zweite Hälfte genauso insgesamt ausgeglichen. Dazu ein für mich irregulärer Ausgleich, oder zumindest strittig. Alles andere als ein Unentschieden wäre unverdient gewesen.“

papomilano: „Das X geht schon in Ordnung, da hat sich kein Team eine Niederlage verdient.“

schwarzweißblau: „Simic durfte am Anfang alles machen, Gazibegovic hat mit unserem ersten richtigen Foul direkt die gelbe Karte bekommen. Koita hatte zum Schluss einen kompletten Freibrief. Der Elfer niemals eine klare Fehlentscheidung. Der Check von Affengruber, den er nicht gepfiffen hat, dafür die gelbe Karte für Prass für 100% Ball. Mit dem ganzen Scheiß hatte er dann auch überhaupt keine Kontrolle mehr über das Spiel. Absolut furchtbar.“

OoK_PS: „Ich finde den Elfer hart, aber okay. Das ist schon als Foul auszulegen. Die Frage ist eher, ob das eine klare Fehlentscheidung ist, die man checken muss. Von einer Skandalentscheidung ist es freilich weit entfernt. Ergebnis geht unter dem Strich in Ordnung und nehme ich auch gerne.“

Chr1s: „Im Endeffekt ist das X schon ok. Ganz rund läuft’s bei uns noch immer nicht aber zumindest die Scherpen-Diskussion sollte langsam mal beendet sein. Super Paraden. Hab’s im Stadion nicht gesehen aber jetzt auf Sky. Ist doch (leider) ein klarer Elfer.“

Veteran82: „Elfer ist absolut zu geben! Die restlichen Entscheidungen a Witz .. Weinberger mehr als überfordert! Und dezent RBS-lastig.“

Schönaugürtel Mario: „Bärenstarke Leistung und geiles Feuerwerk. Die Salzburger Abwehr immer wieder ins Schwimmen gebracht.“

toreandreflo: „Es gab Phasen, da hat uns Salzburg dominiert. Aber es gab auch Phasen, da haben wir Salzburg richtig unter Druck setzen können. Ich bin grundsätzlich nicht unzufrieden. Scherpen, Kiteishvili top. Prass darf sich gerne wieder etwas steigern. Schnegg erste Halbzeit nicht gut, zweite schon.“

stifl: „Was aufgrund der Emotionen und der fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen nicht untergehen darf, ist die wirklich sehr lobenswerte Leistung von Scherpen.“

quaiz: „Vor dem dem Spiel hätte ich das Remis mit Handkuss genommen, in Summe ist es auch nach Spielende und abkühlen der Emotionen ein gerechtes 2:2. Die ersten 15 Minuten haben mir gut gefallen, unser (zurecht) nicht gegebenes Tor hat aber wieder so etwas wie einen Knacks hinterlassen, Salzburg wurde stärker und hat uns bis zum Ende der ersten Hälfte mehr oder weniger dominiert. Zur Pause hätte ich persönlich schon Schnegg und Hierländer getauscht. Bei Hierländer merkt man meiner Meinung nach immer mehr das Tempodefizit und wenn man kaum Zweikämpfe gewinnt, wird’s halt schwer. Schnegg performt wahrscheinlich wieder mehr in seiner Normalform, denke, dass der ein ziemliches High hatte, das langsam aber sicher wieder zu Ende geht. In Hälfte zwei ähnliches Spiel wie schon in Altach. Kiteishvili mit seinem Traumtor hat dann das Werk wieder zum Laufen gebracht und plötzlich lief es wieder.“

MrColl: „Generell hatten glaub ich nur drei Spieler eine Passgenauigkeit, die über 50% lag – das waren Wüthrich, Kiteishvili und Prass. Auch wenn es gegen Salzburg ist und man da natürlich Probleme bekommt mit dem Pressing, wird das halt in der Europa League nicht einfacher werden. Also da muss man definitiv arbeiten, vor allem wenn eben schon die Abwehrspieler so viele Fehlpässe machen, kannst du fast kein kontrolliertes Spiel aufziehen.“

Chr1s: „Im Gegensatz zur letzten Saison passt die Balance zwischen rausspielen und lang nach vorn (noch) nicht. Letzte Saison haben wir weit mehr Aktionen spielerisch gelöst. Da stand aber auch Horvat öfters aufm Platz. Ist meiner Meinung nach der Hauptgrund weshalb wir schwächer wirken.“

RasmusHojlund: „Nur so allgemein, waren Hierländer und Schnegg bzw. auch Prass nur für mich die Schlechtesten heute? Ergebnis passt grundsätzlich (Bei dem Elfer würde ich auch eher sagen, dass das kein Foul ist), aber verstehe nicht, warum erst so spät gewechselt wurde. Hierländer kommt halt irgendwie gar nicht mehr hinterher was das Tempo betrifft, hoffe auf Horvat gegen Sporting.“

af9911: „Man kann auch nur hoffen, dass Jatta rasch zurückkommt und die erhoffte Verstärkung ist. Das Spiel ist einfach auf so einen Mann ausgelegt. Mit „Strafraumkobra“ Wlodarczyk ist das schwierig. PSV oder Salzburg, da spielst dann halt mit einem weniger, wenn der Gegner eine gewisse Stärke hat, da hängt er vorne völlig in der Luft. Gegen Gegner der Kragenweite BW Linz ist das anders, wennst selbst viele Aktionen hast, aber mit dem derzeitigen Material vorne wird’s schwer am Donnerstag, so ehrlich muss man schon sein.“

Durchschnittskicker: „Gestern hat man auch gesehen, dass RB in jedem Mannschaftsteil einfach noch ein Stück mehr Qualität hat als wir. Ballannahme, Ballmitnahme, Passqualität etc. ist dort schon noch höher, das sind dann auch die Dinge die dich international besser aussehen lassen.“

JoggaBonito: „Hoffe und denke auch, dass Horvat jetzt mehr spielen wird. Er hat halt das Pech das er mit Kiteishvili um die Position kämpft und der fast jedes Spiel unser bester Mann ist. Ist halt eher eine Entscheidung für Kiteishvili als gegen Horvat. Ähnliches Problem bei Bøving.“

quaiz: „Bøving ist für mich im Sturm verschenkt. Der gehört ins Mittelfeld. Hierländer kannst in der derzeitigen Form eigentlich draußen lassen. Wenn er so wie gestern auch kaum Zweikämpfe gewinnt, gibt’s eigentlich kein Argument mehr für ihn.“

wama: „RB war zwar klassetechnsich insgesamt die sichtbar bessere Mannschaft, hatte aber immer wieder so seine Probleme mit uns, zeigte sich vor allem nach dem Rückstand deutlich angeschlagen, wäre da fällig gewesen. Am Ende bleiben wir das bereits siebente Saisonspiel ungeschlagen, haben dabei 17 Punkte geholt und gegen RB gezeigt, dass wir auch heuer ein sehr harter Gegner für sie sein werden, zum jetzigen Zeitpunkt, also unmittelbar vor der heißesten Phase im Herbst absolut bereit, topfit, sehr gut zusammengespielt sind, für mich auch noch mehr an Erfahrung, Abgebrühtheit, Qualität aufs Feld bekommen als letzten Herbst.“

lovehateheRo: „Böving gehört endlich ins Mittelfeld, um dort die Spielkultur reinzubringen, die uns diese Saison bisher extrem fehlt. Prass ist im Moment ein Schatten seiner selbst, und Hierländer ist nicht mehr auf der Höhe. Deswegen kommt aus dem Mittelfeld so gut wie gar nix, wodurch dann Wlodarczyk in der Luft hängt, und dann wieder das Bauernopfer ist.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Sturm Graz findet ihr im Sturm-Forum des Austrian Soccer Board.