Rapid-Manager Werner Kuhn geht in Pension

Seit 1994 ist Werner Kuhn, mit einer kurzen Pause im zweiten Halbjahr 2022, in verantwortungsvollen Positionen für den SK Rapid tätig. Bis Jänner 2015 mehr als zwei Jahrzehnte als General Manager, danach u.a. als Direktor Business Development und zuletzt war er ein halbes Jahr als interimistischer Geschäftsführer Wirtschaft im Einsatz.

Diese Funktion bekleidet seit 1. Juni Marcus Knipping und nachdem sich dieser bereits bestens eingearbeitet hat, wird sich Werner Kuhn mit 1. Juli 2023 auf eigenen Wunsch aus dem aktiven Berufsleben im Zusammenhang mit dem SK Rapid zurückziehen.

Präsident Alexander Wrabetz sagt dazu: „Ich möchte Werner Kuhn im Namen des SK Rapid und ganz besonders auch persönlich für sein herausragendes Engagement in den letzten Jahrzehnten herzlich danken. Es war auch alles andere als selbstverständlich, dass er zuletzt noch ein halbes Jahr für die herausfordernden und zeitintensiven Aufgaben als interimistischer Geschäftsführer Wirtschaft zur Verfügung stand, schlussendlich länger als bei unseren ersten im November 2022 stattgefundenen Gesprächen dazu angedacht. Werner Kuhn wird im Rahmen der nächsten Hauptversammlung als symbolischer Dank die Ehrenmitgliedschaft verliehen und ich hoffe sehr, dass er sich nach den intensiven Jahrzehnten im Zeichen von Grün-Weiß nun etwas entspanntere Jahre gönnen wird können.“

Werner Kuhn selbst sagt: „Es war mir stets eine große Ehre, für den SK Rapid zu arbeiten, dieser Klub war über fast drei Jahrzehnte gemeinsam mit meiner Familie mein absoluter Lebensmittelpunkt. Nun ist es nach dieser doch sehr kräfteraubenden Phase an der Zeit etwas kürzer zu treten. Ich weiß den SK Rapid bei der aktuellen Geschäftsführung in besten operativen Händen. Gerne werde ich aber auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich möchte mich bei der Vereinsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Partnern, Sponsoren & Fans für die gute Zusammenarbeit bedanken und bin überzeugt, dass der SK Rapid trotz der herausfordernden Situation einer erfolgreichen Zukunft entgegengehen wird.“

Steffen Hofmann, Geschäftsführer SK Rapid, meint: „Als ich vor 21 Jahren als junger Spieler nach Hütteldorf gekommen bin, war Werner Kuhn bereits ein arrivierter und routinierter Manager. Er hat mich die gesamte Zeit meiner aktiven Karriere beim SK Rapid begleitet und mich 2006 gemeinsam mit dem damaligen Präsidenten Rudi Edlinger aus München zurückgeholt. Dafür gilt ihm mein aufrichtiger Dank und ich gönne es Werner, dass ihm nach so vielen Jahren im sprichwörtlichen Hochbetrieb nun etwas ruhigere Jahre und mehr Zeit für seine Familie bevorstehen.“

( Pressemeldung SK Rapid )