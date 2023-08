Rapid-Verteidiger Koscelnik doch noch vor dem Absprung?

In den letzten Wochen und sogar Monaten war häufig die Rede davon, dass Rapid seinen slowakischen Rechtsverteidiger Martin Koscelnik möglicherweise noch an den Mann...

Wie Sky-Reporter Eric Niederseer auf X (Twitter) berichtet, steht der Slowake vor einem Wechsel zum niederländischen Zweitligisten NAC Breda, der aktuell vom deutschen Ex-Sturm-Coach Peter Hyballa trainiert wird.

Der Fahrstuhlklub spielt bereits seine fünfte aufeinanderfolgende Saison in der zweiten Liga und möchte nun endlich wieder ein Wörtchen um den Aufstieg mitsprechen. Die Kadersituation macht einen Wechsel durchaus wahrscheinlich: Mit Boyd Lucassen verfügt das Team nur über einen Rechtsverteidiger im Kader, zuletzt spielte auf der Position mit Boy Kemper ein Linksverteidiger.

Koscelnik wechselte vor etwa einem Jahr von Slovan Liberec zu Rapid, hatte zunächst Anlaufschwierigkeiten und stabilisierte sich zwischenzeitlich. Dennoch wurde er weitgehend wieder von Routinier Thorsten Schick aus der Mannschaft gespielt und aufgrund einer Bänderverletzung im Jänner, die ihn fast vier Monate außer Gefecht setzte, lieh Rapid mit Denso Kasius eine weitere Option für die Rechtsverteidigerposition aus.

Unterm Strich kam Koscelnik auf 29 Einsätze für die Grün-Weißen und steuerte zwei Assists bei. Da Rapid mit Pascal Fallmann eines seiner größten Talente für diese Position an die zweite Mannschaft des SC Freiburg verlieh und auch der 33-jährige Schick immer wieder anfällig für Verletzungen ist, würde Rapid wohl noch nachrüsten, wenn Koscelnik den Klub in den letzten Atemzügen der Transferzeit verlassen würde – wonach es nun wieder aussieht.