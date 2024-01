RB Salzburg verlängert Vertrag mit Adam Daghim

Das 18-jährige dänische Top-Talent unterschreibt bis 2028 Der FC Red Bull Salzburg verlängert den Vertrag mit Adam Daghim vorzeitig, der 18-jährige Däne unterschreibt bei...

Das 18-jährige dänische Top-Talent unterschreibt bis 2028

Der FC Red Bull Salzburg verlängert den Vertrag mit Adam Daghim vorzeitig, der 18-jährige Däne unterschreibt bei den Roten Bullen einen neuen Vertrag bis 30. Juni 2028.

Der dänische U19-Teamstürmer war erst im vergangenen Sommer von Aarhus (DK) nach Salzburg gewechselt und kam in der Herbstsaison auf eine beachtliche Torquote. So erzielte Daghim als Kooperationsspieler beim FC Liefering in neun Spielen vier Tore und legte drei Treffer vor. In der UEFA Youth League-Mannschaft des FC Red Bull Salzburg traf er in sechs Begegnungen ebenfalls vier Mal, zudem stehen zwei Assists zu Buche.

Statements

Bernhard Seonbuchner: „Adam hat sich in der kurzen Zeit, seit er bei uns ist, menschlich und sportlich schon sehr gut eingelebt. Das sieht man an seinen Leistungen in der UEFA Youth League bzw. beim FC Liefering. Auch deshalb haben wir ihn ins Trainingslager des FC Red Bull Salzburg mitgenommen, wo er sich an ein höheres Tempo, an mehr Körperlichkeit gewöhnen kann. Der Plan ist, dass er die aktuelle Vorbereitung einmal mit uns absolviert. Wann er dann den nächsten Schritt macht, werden wir noch sehen. Aber wir erwarten uns sehr viel von ihm, deshalb haben wir auch seinen Vertrag so frühzeitig verlängert.“

Adam Daghim: „Dieser neue Vertrag bedeutet mir sehr viel. Es ist ein wenig so, dass ein Traum wahr wird, wenn ein Klub wie der FC Red Bull Salzburg an einen glaubt. Es fühlt sich großartig an. In den wenigen Monaten bin ich schon richtig gut angekommen, und es macht mir großen Spaß, hier auf Torjagd zu gehen. Ich möchte die Vorbereitung nutzen, um zu zeigen, was ich kann, und möglichst viel lernen, was mir dann beim FC Liefering und in der Youth League weiterhelfen wird.“

Pressemeldung, RB Salzburg