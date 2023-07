RB Salzburg in Gesprächen mit Lyon-Innenverteidiger Sinaly Diomandé

Das österreichische Sportportal laola1.at berichtet, dass der österreichische Serienmeisters Red Bull Salzburg ein Auge auf Lyon-Innenverteidiger Sinaly Diamonde geworfen hat. Der 22-jährige ist ein...

Das österreichische Sportportal laola1.at berichtet, dass der österreichische Serienmeisters Red Bull Salzburg ein Auge auf Lyon-Innenverteidiger Sinaly Diamonde geworfen hat. Der 22-jährige ist ein Nationalspieler der Elfenbeinküste und kam bislang auf elf Einsätze.

Es wäre ein ambitioniertes Projekt, wenn RB Salzburg wirklich den Innenverteidiger verpflichten will. Der junge Abwehrspieler hat nämlich noch einen Vertrag bis 2025 und bestritt vergangene Saison 24 Liga-Spiele für Olympique Lyon. Insgesamt hat der Innenverteidiger, der in dieser Saison auch fünf Partien als rechter Verteidiger bestritt, bereits 75 Pflichtspiele für die Kampfmannschaft des französischen Traditionsvereins in den Beinen.

Sinaly Diomandé gilt als großes Talent und die Salzburger sind nicht alleine mit ihrem Interesse, da sich vor nicht allzu langer Zeit auch Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach mit dem Spieler beschäftigten.

Was in jedem Fall auffällt: So richtig ins Beuteschema der vergangenen Jahre zählt der Lyon-Legionär aus einem Grund nicht. Sinaly Diomandé ist nämlich schon Stammspieler beim Lyon und steht nicht knapp vor dem Durchbruch. Als Solet beispielsweise nach Salzburg wechselte, hatte dieser 38 Partien für die Lyoner B-Mannschaft in den Beinen und nur vier Einsätze für die Kampfmannschaft, wobei er in der Ligue 1 gerade einmal 68 Minuten im Einsatz war. Vielleicht ist dies aber auch ein Zeichen, dass die Salzburger ihren nächsten Schritt gehen wollen.

Aus Frankreich berichtet die Zeitung L´Equipe jedenfalls, dass es bereits Gespräche mit Red Bull Salzburg um den Spieler gibt, aber noch kein offizielles Angebot vorliegt. Vieles wird wohl davon abhängen was für ein Preisschild Lyon dem Innenverteidiger umhängen wird. Mit Castello Lukeba befindet sich ein noch größeres Innenverteidiger-Talent im Kader, allerdings verließ der 34-jährige Jérôme Boateng im Sommer den Klub und Cenk Özkacar wechselte um eine Ablöse von fünf Millionen Euro zum FC Valencia. Sollte Sinaly Diomandé abgegeben werden, wird Lyon selbst auf dem Transfermarkt unbedingt aktiv werden müssen.