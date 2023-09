RB Salzburg lässt kaum Schüsse zu, SK Rapid schießt am häufigsten

Auch wenn in der österreichischen Bundesliga bislang erst sechs Runden gespielt sind, wollen wir uns die Zeit während der Länderspielpause mit einigen Statistiken ansehen,...

Auch wenn in der österreichischen Bundesliga bislang erst sechs Runden gespielt sind, wollen wir uns die Zeit während der Länderspielpause mit einigen Statistiken ansehen, die wir euch in Form von einigen kompakten Artikeln präsentieren. Heute wollen wir uns die Schussstatistiken der Mannschaften nach den ersten sechs Bundesliga-Runden ansehen. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Blicken wir zunächst auf die Statistiken der zugelassenen Schüsse. Interessant ist zudem, dass wir neben der durchschnittlichen Anzahl auch den durchschnittlichen xG-Wert sehen. Dadurch sehen wir die Qualität der gegnerischen Schüsse. So ist es beispielsweise möglich, dass eine Mannschaft den Gegner zum Schießen einlädt, allerdings nur aus eher aussichtslosen Positionen.

Im Schnitt ließen die österreichischen Bundesligisten nach sechs gespielten Runden 10.27 Schüsse zu. Die mit Abstand wenigsten erlaubte Tabellenführer und Meister Red Bull Salzburg. Im Schnitt kamen die gegnerischen Teams auf nur 6.09 Schüsse pro Partie und auch der xG-Wert von 0.10 pro Schuss ist eher niedrig.

Am zweitwenigsten ließ Ilzers Mannschaft, der SK Sturm zu. Auffällig ist, dass die gegnerischen Schüsse nur einen xG-Wert von 0.08 aufweisen, was ein sehr niedriger Wert ist.

Überraschend ist zudem, dass der TSV Hartberg nur so wenige Schüsse zuließ, zumal Schopps Mannschaft oft ein riskantes Aufbauspiel betreibt und Ballverluste im eigenen Drittel oftmals Schüsse nach sich ziehen. Dass die Hartberger die drittwenigsten Schüsse zugelassen haben, spricht für die gute Organisation des Teams.

Nun sehen wir uns an welche Mannschaften am häufigsten auf das gegnerische Tor schossen. Der SK Rapid, der wie wir gestern gesehen haben auch den höchsten xG-Wert nach sechs Runden aufweist, schoss im Schnitt 15.78 Mal auf das gegnerische Tor. Die Qualität der Schusspositionen ist mit einem durchschnittlichen Wert von 0.13 angesichts der Schussfrequenz ebenfalls gut – die Salzburger kommen auf den exakt bleichen Wert.

War bei der ersten Grafik im Artikel der TSV Hartberg die Überraschungsmannschaft, muss man hier den SCR Altach hervorheben, der knapp vor dem SK Sturm die drittmeisten Schussversuche abgab und von allen Teams sogar die im Schnitt geringste Distanz bei diesen Schüssen aufwies. Das Schlusslicht, die WSG Tirol, gab die wenigsten Schüsse ab und ist das einzige Team, das eine durchschnittliche Distanz von mehr als 20 Metern aufweist, was auch den geringen xG-Wert zur Folge hat.