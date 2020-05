Salzburg-Fans: „Nicht die erste Corona-Verfehlung des LASK“

Im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, diskutierten die Fans von Red Bull Salzburg über die Regelverstöße des LASK und mögliche Konsequenzen. chrischinger86: „Für...

Im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, diskutierten die Fans von Red Bull Salzburg über die Regelverstöße des LASK und mögliche Konsequenzen.

chrischinger86: „Für die Außendarstellung ist das natürlich ein Wahnsinn. Da gibt man dem Fußball in Ö die Chance, dass man weiterspielen kann und dann scheißt ein Klub so offensichtlich auf die Regeln. Und ist ja in der Corona-Krise nicht das erste Fehlverhalten der Linzer. [..] Glaube auch eher an einen Punkteabzug als eine direkte Disqualifikation. Die Bundesliga hat ja auch wirtschaftliches Interesse an einem spannenden Titelkampf. Würde man den LASK disqualifizieren, wäre der Titelkampf mehr oder weniger schon entschieden – das wäre auch nicht im Interesse der Bundesliga mit ihren Medienpartnern.“

#Black#: „Jetzt sollte auch dem Letzten klar sein, dass es dem LASK mit seinen Einwänden nie um die Gesundheit oder um andere Dinge ging. Sie wollen mit allen Mitteln Meister bzw. Erster werden (CL-Quali), egal wie mies und hinterhältig diese Mittel auch sind.“

aXXit: „Muss man sich mal vorstellen, da findet man endlich eine Regelung, damit die Liga weitergeht, damit viele Vereine nicht verrecken und dann gibt es da einen Verein, der schei**t einfach ganz gemütlich auf alles. Was sind die passenden Sanktionen? Eigentlich müsste es der Liga-Ausschluss sein. Mindestens aber eine gewaltige Geldstrafe + Punktabzug. Aber wer weiß schon, welche Strafen dafür vorgesehen sind. Aber keine Ahnung, wie man überhaupt so sein kann? Das wird auf jeden Fall in einem riesen Shitstorm für den LASK enden – zurecht.“

deathwing: „Wenn sich der Verdacht erhärtet und bewiesen wird, kann man gespannt sein, welche Strafe es hier für den Verein gibt. Einen solchen Fall gab es ja meines Wissens noch nie. Bei finanziellen Ungereimtheiten haben Vereine in der Vergangenheit meist „nur“ Punkteabzüge bekommen. Juve musste damals sogar zwangsabsteigen. Aber wie gesagt hier haben wir es ja nicht mit einem finanziellen Verstoß zu tun.“

chrischinger86: „Bin ja gespannt, ob die Bundesliga ein erstes Urteil noch vor Beginn der Playoffs hinbekommt. Und man kann bei einer harten Strafe eh davon ausgehen, dass der LASK in die nächste Instanz geht. So könnte das Ganze dann zur langwierigen, rechtlichen Farce werden. Worst Case: Titelentscheidung vor dem CAS.“

aXXit: „Meiner Meinung nach gehört diese Aktion wie Doping behandelt.“

andreas78: „Wenn ich mir die Wellenhöhe im Fall Kalou in Deutschland ansehe, bin ich jetzt mal richtig gespannt. Wenn das keine sportlichen Konsequenzen haben sollte, wäre der Schaden für die Liga nachhaltig sehr, sehr groß.“

Gehtdi Nixau: „Das wird für den LASK so und anders schwere Konsequenzen nach sich ziehen. Kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Sponsor die Gelgenheit nützt um gesichtswahrend auszusteigen – ‚wir wären trotz der wirtschaftlich schweren Zeiten zum LASK gestanden, aber FairPlay genießt in unserem Unternehmen den höchsten Stellenwert Blabla…‘“

ToBeStar: „Mir ist der LASK seit Beginn dieser Saison immer unsympathischer geworden – Alles und Jeder ist immer gegen sie, drohen mit Klagen und selber halten sie sich an nichts. Bitte um eine ordentliche Strafe!“

