Schmidt löste Vertrag in Portugal auf: Weg frei für die Austria?

Portugal-Legionär Alexander Schmidt löste seinen Vertrag beim Erstligisten Vizela einen Jahr vor Vertragsende auf und ist damit kostenlos zu haben. Damit scheint einem Wechsel...

Portugal-Legionär Alexander Schmidt löste seinen Vertrag beim Erstligisten Vizela einen Jahr vor Vertragsende auf und ist damit kostenlos zu haben. Damit scheint einem Wechsel zur Wiener Austria nichts mehr im Wege zu stehen.

Schmidt steht nach dem Tabakovic-Abgang auf der Liste der Austria ganz oben. Auch ein mögliches Interesse der Veilchen an Lustenau-Goalgetter Lukas Fridrikas wurde besprochen, allerdings passt der 193cm große Schmidt besser ins Anforderungsprofil des Europacupstarters.

Der gebürtige Wiener stand auch beim SCR Altach und bei der SV Ried auf der Einkaufsliste, die Austria wird für den 25-Jährigen, der seine ersten fußballerischen Schritte bei der Vienna machte und dann in den Nachwuchs von Salzburg wechselte, wohl die erste Adresse sein. Auch Trainer Michael Wimmer und Sportvorstand Jürgen Werner, der Schmidt bereits von vorherigen Stationen kennt, äußerten sich wohlwollend über die Qualitäten des Mittelstürmers.

In Österreich kickte Schmidt auf höchstem Level für den Wolfsberger AC, den LASK und in St. Pölten. Sein volles Potential rief er allerdings nur beim SKN ab, wo er in der Saison 2020/21 in 32 Spielen auf 13 Tore und drei Assists kam. In Portugal wurde der Sohn eines österreichischen Vaters und einer senegalesischen Mutter aber nie glücklich und konnte in zwölf Partien keinen einzigen Scorerpunkt sammeln.

Schmidt wurde von seinem bisherigen Arbeitgeber bereits in den sozialen Netzwerken verabschiedet. Eine Rückkehr nach Wien dürfte damit wohl nur noch eine Frage der Zeit sein.