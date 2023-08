Sturm-Fans: „Hatten den LASK immer unter Kontrolle“

Der SK Sturm bleibt in der Liga weiterhin souverän und gewann nach dem Auftaktspiel gegen die Wiener Austria nun auch das darauffolgende Spiel gegen...

Der SK Sturm bleibt in der Liga weiterhin souverän und gewann nach dem Auftaktspiel gegen die Wiener Austria nun auch das darauffolgende Spiel gegen den LASK. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

MrColl: „6 Punkte nach 2 Spielen gegen Austria und LASK kann man schon nehmen und jetzt folgen dann in der Liga eigentlich einige Spiele, wo man den Anspruch haben muss diese eh zu gewinnen auch wenn das wir immer die schwierigsten sind. Aber wenn man in jedem Spiel so konzentriert auftritt passt das schon, vor allem defensiv haben wir in zwei Runden nicht viel zugelassen.“

plieschn: „Toller Auftritt wieder, was haben wir bitte für eine Mannschaft beisammen? Das ist schon unglaublich, wie souverän man gegen einen der Topvereine der Liga auftritt. Das macht viel Hoffnung für die heurige Saison! Wieder toll, schlau, beherzt gespielt und wieder einmal die Qualität bewiesen! Großartig!“

Vöslauer: „Mein „Man of the match“ war gestern Jon Gorenc Stankovic. Der Kerl war überall am Feld, hatte immer einen Fuß dazwischen, gekämpft wie ein Tier und paart diese Momente dann auch noch mit einer spielerischen Eleganz. Tolle Partie, selbst für seine hohen Ansprüche.“

Chr1s: „Das Spiel an sich gewohnt umkämpft. Viele Zweikämpfe, wenig spielerische Aktionen. Trotzdem absolut verdient gewonnen. Der LASK hatte ja in 90 Minuten eine halbe Torchance. Die gefielen mir unterm Didi wesentlich besser. Starker Start in die Saison. Gegen zwei Mannschaften gewonnen, die man vor der Saison in den Top4 gesehen hat.“

Frohnatur: „Bei Sturm ist die Konstanz einfach sagenhaft. Das Werkl rennt wieder wie in der vorigen Saison, keine Schwankungen nach unten erkennbar. Wlodo fürs Erste gesehen schon wieder ein Goldgriff, Wahnsinn! Bin schon extrem gespannt aufs PSV-Spiel, nach dem Straßburg-Freundschaftsspiel bin ich aber demütig und erwarte nicht zu viel. International ist das Niveau trotz allem noch eine Stufe höher.“

Veteran82: „Das war heute trocken und routiniert runtergespielt, gegen einen LASK der ähnlich wie letzte Woche agiert hat, nur schon in der ersten Halbzeit viel defensiver und damit wenig Räume hergegeben. Abgeklärt von uns auch ohne Sarkaria und Prass.“

Stgr1909: „War schon ein geiles Spiel. Sehr abgebrüht und sicher. Der LASK scheint derzeit wirklich neben der Spur zu sein trotz großer Shoppingtour aber vor allem defensiv war das heute sehr stark von uns. Offensiv hat manchmal der letzte Pass gefehlt und man hätte seltener über die Seiten kommen sollen sondern eher Weitschüsse vom 16er aber was will man meckern bei einem 2:0.“

Sohnemann: „Wenn man etwas kritisieren will und kann, ist es, das Ilzer, mit diesem wichtigen Spiel vor der Brust, außer Horvat nicht andere Spieler schon früher ausgewechselt und geschont hat.“

HiDa93: „Partie gestern war gut, man hatte fast immer die Kontrolle und ich hatte das Gefühl, sollte es notwendig sein, können wir nochmal zulegen. Etwas kritisch (auf hohem Niveau) sehe ich die Phase nach der Halbzeitpause (10-15 min) – wie auch schon in Wien gegen die Austria war man da etwas zu passiv aus meiner Sicht. Wurde vom LASK oder der Austria zwar nicht ausgenutzt, aber gegen PSV sollte man solche Phasen möglichst abstellen. Sehr positiv ist mir Kiteishvili gestern gegen den Ball aufgefallen, wirklich beeindruckend. Hoffe er bleibt diese Saison mal verletzungsfrei. In Summe ein wirklich gelungener Saisonstart mit einem ungefährdeten Sieg in der 1. Cuprunde sowie zwei Siegen in der Meisterschaft gegen Top-5 Gegner mit einem Torverhältnis von 5:0.“

WSOSerious: „Was ist aus dem LASK geworden? Im Cup waren’s eine Klasse stärker und uns ebenbürtig.“

gewei: „In Halbzeit 1 spielte der LASK rein auf Kontern (sorry schnelles Umschalten). Dazu kam es aber nie, weil wir schlicht keine Fehler machten im Abwehrverbund. Hervorheben möchte ich da unbedingt Hierländer, der so was von abräumte. Daneben auch Stankovic. Offensiv mühten wir uns, dass war aber der dichten Staffelung des LASK geschuldet. Auch nach Horvat’s Kreuzeck änderte sich da nicht viel. Erst in Halbzeit 2 wollten dann die Linzer anders agieren, aber auch mit dieser Änderung hatten wir keine Probleme. Mit dem zweiten Tor war auch der Deckel am Match. Der LASK hätte noch stundenlang ohne Torchance weiterspielen können.“

