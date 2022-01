Schwedisches Sturmtalent für die WSG Tirol, Quereinsteiger zu Ried

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!...

Tim Prica

ST, 19, SWE | Aalborg BK – > WSG Tirol

Die WSG Tirol verstärkt sich leihweise mit dem schwedischen U21-Teamspieler Tim Prica. Der 19-Jährige ist der Sohn des einstigen Deutschland-Legionärs Rade Prica und genau wie sein Vater ein Mittelstürmer. Die letzten 1 ½ Jahre verbrachte der junge Schwede in Dänemark bei Aalborg, wo er aber nur eine untergeordnete Rolle spielte. Der Linksfuß traf in 46 Spielen sechsmal, wobei er hauptsächlich von der Bank kam. In Tirol unterschreibt der 183cm große Stürmer nun eine Leihe bis Sommer 2023.

Christoph Schösswendter

IV, 33, AUT | vereinslos – > Blau-Weiß Linz

Nach einem halben Jahr ohne Verein schließt sich der 194cm große Innenverteidiger Christoph Schösswendter dem Zweitligisten Blau-Weiß Linz an. Der gebürtige Salzburger, der in 169 Bundesligaspielen für die Admira, Rapid und die Wiener Austria 18 Treffer erzielte, unterschreibt einen Vertrag bis 2023 mit Option auf eine weitere Saison. Im vergangenen Sommer war Schösswendters Vertrag bei der Austria nicht mehr verlängert worden und seitdem befand sich der Abwehrspieler auf Klubsuche. Bei Blau-Weiß Linz ist er nach Fabian Neumayr der zweite Winterzugang.

Robin Ungerath

ST, 23, GER | Wacker Burghausen – > SV Ried

Der deutsche Mittelstürmer Robin Ungerath wechselt zur SV Ried. Bis vor einem halben Jahr spielte der 181cm große Angreifer noch auf Amateurebene, doch bereits in seinem ersten Halbjahr beim bayrischen Regionalligisten Wacker Burghausen verzeichnete er eine markante Leistungsexplosion. In 22 Ligapartien traf Ungerath 14-mal, weshalb der Bayer nun erstmalig in eine erste Liga übersiedelt. In Ried unterzeichnete er bis 2023 mit Option auf ein weiteres Jahr. Bei den Riedern soll er vorerst den Ausfall von Seifedin Chabbi kompensieren, der sich den Ellbogen brach. Ungerath war zuletzt auch als möglicher Zugang bei 1860 München und sogar beim Zweitligisten 1.FC Nürnberg im Gespräch.

Eren Keles

LA, 27, AUT | Ankaraspor – > Tarsus Idman Yurdu

Der Ex-Rapidler Eren Keles wechselt zum zweiten Mal innerhalb der Türkei. Nachdem er bereits für Adanaspor und Ankaraspor kickte, geht es nun weiter zum Drittligisten Tarsus Idman Yurdu. Der gebürtige Wiener bestritt neun Bundesligaspiele für Rapid, wusste dabei phasenweise zu gefallen und wechselte nach einem Stopp beim SKN St. Pölten im Sommer 2018 in das Land seiner Eltern. In der zweiten türkischen Liga brachte er es insgesamt auf neun Tore und zehn Assists in 77 Spielen. Der mittlerweile 27-Jährige ist der einzige Legionär in seinem neuen Team und wird mit Tarsus IY wohl gegen den Abstieg spielen.

