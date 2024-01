SK Rapid Personalnews: Ullmann-Spekulation beendet, junge Spieler im Fokus

Anfang der Woche machte ein Transfergerücht die Runde. Sämtliche Medien berichteten, dass der ehemalige Rapid- und LASK-Außenverteidiger Ullmann nach seinem missglückten Auslandsengagement wieder in...

Anfang der Woche machte ein Transfergerücht die Runde. Sämtliche Medien berichteten, dass der ehemalige Rapid- und LASK-Außenverteidiger Ullmann nach seinem missglückten Auslandsengagement wieder in Hütteldorf andocken würde. Markus Katzer beendete nun in einem KURIER-Interview die Spekulationen. Wir sehen uns diese und andere Personalien in diesem Artikel genauer an!

Kein Ullmann-Comeback in Hütteldorf

Laut dem jüngsten KURIER-Artikel hat Markus Katzer in dieser Transferzeit noch einiges vor – eine Ullmann-Rückholaktion gehört aber nicht dazu. Diese wäre auch mit gemischten Gefühlen bei den Rapid-Fans angekommen. Einige erinnerten sich an die Zeiten zurück, als er aufgrund seiner lauf- und einsatzfreudigen Spielweise zum Rapidler des Jahres gewählt wurde. Andere gaben aber zu bedenken, dass er in den vergangenen beiden Jahren kaum spielte und dass auch sein Abgang nicht gerade harmonisch ablief, was man auch an den schwächer werdenden Leistungen des damaligen Rapidlers ablesen konnte. Dass er weder in der Serie B noch in der 2. deutschen Bundesliga regelmäßig auf Einsätze kam, sollte in jedem Fall zu denken geben.

Fakt ist aber, dass die linke Abwehrseite dennoch ein Sorgenkind bleibt. Jonas Auer, der in dieser Saison keinen Sprung nach vorne machte, würde Konkurrenz auf seiner Position sicherlich guttun, zumal aktuell kein adäquater Ersatz vorhanden ist, wenn sich der 23-Jährige verletzen solle.

Vertragsverlängerung für Eigengewächs

Dies könnte sich aber schon bald ändern. Einer der auffälligsten Spieler bei Rapid II, Dominic Vincze, erhielt einen neuen Vertrag bis Sommer 2026 und sollte spätesten in der kommenden Saison eine Option für die erste Mannschaft sein. Vincze ist ein sehr athletischer Spieler, bei dem es nicht überrascht, dass beide Eltern Marathon-Läufer sind. Der 19-Jährige ist als Außenverteidiger auf beiden Flügeln einsetzbar und überzeugt mit einem unbändigen Vorwärtsdrang, der sich auch in vier Saisontoren widerspiegelt.

Markus Katzer sagt über den jungen Spieler: „Dominic hat in den vergangenen Monaten große Entwicklungssprünge gemacht und ist zu einem Leistungsträger bei Rapid II geworden. Aufgrund seiner Variabilität und Torgefahr ist er mittelfristig klar ein Perspektivspieler für unsere erste Mannschaft, der seine Stärken schon mehrfach unter Beweis gestellt hat und auch die Einstellung und den Willen für den Profifußball mitbringt. Diese vorzeitige Vertragsverlängerung zeigt klar den Weg mit jungen Spielern auf, den wir gehen wollen.“

Bereits knapp vor Weihnachten verlängerte der SK Rapid den Vertrag mit dem jungen Offensivtalent Yasin Mankan.

Diese Spieler sind nicht nur für uns interessant

Weniger auskunftsfreudig zeigte sich der Sportchef naturgemäß, als er über die aktuellen „Aktien“ der ersten Mannschaft befragt wurde. Es gab zuletzt immer wieder Gerüchte rund um Kühn, Querfeld, Grüll. In einem Interview zum Saisonauftakt mit Pressesprecher Peter Klinglmüller stellte er fest, dass diese Spieler natürlich nicht nur für den SK Rapid, sondern auch für andere Vereine interessant sind. Eine spruchreife Entscheidung fiel jedoch bislang nicht.

Ab Minute 05:40 beantwortet Rapid-Sportchef Katzer die Fragen von Pressesprecher Peter Klinglmüller.

Bei Kühn prophezeiten wir bereits in der Vergangenheit, dass es einiges an Interesse geben würde, da viele Werte, die beim Scouting von Spielern eine große Rolle spielen, absolut bemerkenswert sind. Auch wenn der Offensivspieler aufgrund seiner Chancenauswertung immer wieder Kritik einstecken muss, wird er einer der gefragtesten Spieler im Rapid-Kader sein.

Zwei Nachwuchsspieler trainieren bei den Profis

Nicht nur Vincze könnte sich als junger Spieler in die erste Mannschaft hinaufdribbeln, auch die beiden Rapid-II-Spieler Aristot Tambwe-Kasengele und Ismail Seydi trainieren aktuell bei den Profis mit. Innenverteidiger Aristot Tambwe-Kasengele gilt seit langem als eines der größten Talente im grün-weißen Nachwuchs und zeigte in dieser Saison starke Leistungen in der Regionalliga, wo auch Neuzugang Seydi zu überzeugen wusste. Der pfeilschnelle Linksaußen steuerte in 15 Spielen vier Tore bei und wird durch den Abgang von Ante Bajic und der Verletzung von Thierry Gale Chancen auf einen Kaderplatz haben.

Grüll-Verkauf unwahrscheinlich

Der Bajic-Verkauf und die Gale-Verletzung machen einen vorzeitigen Abgang von Grüll natürlich noch unwahrscheinlicher, wobei beide Akteure nach den gezeigten Leistungen sich nicht als Stammspieler aufgedrängt haben. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass Marco Grüll noch ein halbes Jahr sein Bestes für den SK Rapid geben wird und dann ablösefrei ins Ausland wechseln wird, da eine Vertragsverlängerung in Hütteldorf äußerst unwahrscheinlich ist.

Personalie Burgstaller noch offen

Bei der 125 Jahre SK Rapid Geburtstagsfeier hofften aufgrund der dargebotenen Dramaturgie viele Fans, dass eine Verlängerung von Guido Burgstaller verkündet wird. Statt einem neuen Vertrag wurde aber „nur“ ein fesches und in limitierter Auflage erhältliches Jubiläumstrikot aus dem geheimnisvollen Koffer geholt. Ob Burgstaller noch ein Jahr anhängt ist hingegen noch keine beschlossene Sache.