SK Sturm Graz verpflichtet Stürmer Szymon Wlodarczyk

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Szymon Wlodarczyk bekannt. Der polnische Stürmer kommt von Górnik Zabrze aus der PKO Ekstraklasa nach Graz...

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Szymon Wlodarczyk bekannt. Der polnische Stürmer kommt von Górnik Zabrze aus der PKO Ekstraklasa nach Graz und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Der 20-Jährige absolvierte über 20 Spiele für die diversen Nachwuchs-Auswahlen seines Heimatlandes, für die U21 konnte er in fünf Länderspielen vier Tore erzielen. Wlodarczyk absolvierte in der abgelaufenen Saison 30 Spiele in der Ekstraklasa, in denen ihm 9 Tore und eine Vorlage gelangen.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: „Der SK Sturm hat sich in den vergangenen Jahren einen sehr guten Namen als Entwicklungsplattform für Top-Talente gemacht. Dass sich mit Szymon Wlodarczyk ein weiterer – extrem talentierter – junger Angreifer für den SK Sturm entscheiden hat, bestätigt diesen Ruf. Szymon bietet ein extrem spannendes und umfangreiches Skillset, kann trotz seines jungen Alters bereits auf einiges an Erfahrung im Profifußball zurückgreifen und wird uns mit seinen Qualitäten eine weitere sehr gute Option im Angriff bieten. Wir sind froh, dass Szymon sich für den SK Sturm entschieden hat und langfristig in Graz unterschrieben hat.“

Auch Szymon Wlodarczyk selbst strotzt vor Tatendrang: „Ich kann es kaum erwarten, künftig für den SK Sturm in der starken österreichischen Liga und auch in einer europäischen Gruppenphase auflaufen zu dürfen. Sturm als Verein und das Trainerteam haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Spieler fußballerisch auf das nächste Level bringen können, deswegen sehe ich in Graz die perfekten Möglichkeiten, mich als Spieler weiterzuentwickeln, Tore zu schießen und der Mannschaft zu helfen.“