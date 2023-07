Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Jaden Montnor

ST, 20, NED | SKN St.Pölten – > Aris Limassol

Der St. Pöltener Mittelstürmer Jaden Montnor wechselt nach Zypern und wird damit zum zweitteuersten Verkauf des österreichischen Zweitligisten. Aris Limassol bezahlt eine kolportierte Ablösesumme von 350.000 Euro und bindet den Niederländer gleich für fünf Jahre. Vor zwei Jahren war Montnor aus dem Nachwuchs von Almere City nach St. Pölten gewechselt und hatte 2021/22 dort zumeist in der zweiten Mannschaft gespielt. In der abgelaufenen Spielzeit brachte es der 191cm große Angreifer allerdings auf acht Tore und sieben Assists in der 2. Liga. Aris Limassol wurde zuletzt zyprischer Meister und der Topstürmer des Teams war in der abgelaufenen Saison der Russe Aleksandr Kokorin.

Emanuel Sakic

RV, 32, AUT | Ionikos Nikea – > AE Kifisias

Der Erstliganeuling AE Kifisias ist mittlerweile der vierte griechische Klub für den österreichischen Rechtsverteidiger Emanuel Sakic. Mit Ausnahme eines zwischenzeitlichen Jahres bei Sturm Graz spielt Sakic seit Jänner 2018 in Griechenland und stand dort bei Atromitos Athen, Aris Saloniki und zuletzt bei Ionikos Nikea unter Vertrag. Der gebürtige Wiener, der aus dem Nachwuchs des SK Rapid stammt, wird beim Aufsteiger nach momentanem Stand der älteste Kaderspieler sein.

Caner Cavlan

LV, 31, NED/TUR | Bandirmaspor – > Corum FK

In der Saison 2019/20 kickte der niederländisch-türkische Linksverteidiger Caner Cavlan erfolglos für den FK Austria Wien. Für die Veilchen kam der heute 31-Jährige damals nur auf acht Pflichtspieleinsätze und spielte die zweite Saisonhälfte nur noch bei den Young Violets, wo er aber immerhin sechs Tore beisteuerte. Nach dem Aus seines Austria-Engagements wechselte er zurück in die Niederlande zum FC Emmen, wo er sofort wieder Stammkraft war und schließlich im Sommer 2021 in die Türkei. Zwei Jahre lang spielte Cavlan nun für den Zweitligisten Bandirmaspor, wo er ebenfalls zum Stamm zählte. Er wechselt nun innerhalb der Liga den Klub und unterschrieb beim Drittligameister Corum FK.

Ismael Tajouri-Shradi

LA, 29, LBY/AUT | Omonia Nikosia – > Minnesota United

Das letzte halbe Jahr verbrachte der libysch-stämmige Österreicher Ismael Tajouri auf Zypern. Der 29-Jährige, der vier Länderspiele für Libyen bestritt, erzielte für Omonia Nikosia in 14 Spielen aber nur einen Treffer, weshalb sein Vertrag aufgelöst wurde. Tajouri-Shradi zieht es deshalb erneut über den großen Teich, wo er bereits fünf Jahre für den New York City FC und den Los Angeles FC spielte. Tajouri unterschrieb bei Minnesota United einen Vertrag bis zum Jahresende – inklusive zweijähriger Verlängerungsoption für den Klub. Minnesota United war zuletzt in den Schlagzeilen, weil man die finnische Fußballerlegende Teemu Pukki aus Norwich holte. In Österreich spielte Tajouri hauptsächlich für den SCR Altach und die Wiener Austria.