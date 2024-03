SK Sturm verliert Testspiel gegen Blau-Weiß Linz

In Abwesenheit zahlreicher Nationalspieler absolvierte der SK Sturm Graz in der Länderspielpause ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten FC Blau Weiß Linz. Die stark verjüngte...

In Abwesenheit zahlreicher Nationalspieler absolvierte der SK Sturm Graz in der Länderspielpause ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten FC Blau Weiß Linz. Die stark verjüngte Sturm-Elf musste sich den Linzern am Ende mit 0:2 geschlagen geben.

SK Puntigamer Sturm Graz 0:2 (0:1) Blau Weiß Linz

Tore: Ronivaldo (33’ und 55’)

Murinsel Stadion Bruck an der Mur, 21. März 2024, 15:00 Uhr, 400 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz: Maric – Stückler (69’ Weinhandl) – Affengruber (46’ Nelson) – Wüthrich (46’ Löcker) – Schnegg (46’ Wolf) – Geyrhofer (69’ Burger) – Lavalee (46’ Stosic) – Serrano (69’ Ilic) – Hierländer (46’ Karner) – Camara (69’ Peinhart) – Kiedl (69’ Kante)

Blau Weiß Linz (Startformation): Schmid – Strauß – Pasic – Maranda – Pirkl – Schantl – Friedl – Koch – Mensah – Ronivaldo – Noß

Cheftrainer Christian Ilzer: „Mit Blau Weiß Linz hatten wir heute einen guten Testgegner. Wir haben das Spiel leider verloren, aber einige junge Spieler konnten heute eine Talentprobe abgeben. Wir nutzen diese Länderspielpause, um junge Spieler in den Trainingsbetrieb zu integrieren und uns einen Überblick über unsere Talente zu machen. Im Endeffekt war es ein wertvoller Test und eine intensive und lehrreiche Einheit.“

Pressemeldung SK Sturm Graz