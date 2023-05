So denken die Fans der SV Ried über den Abstieg in die 2. Liga!

Die SV Ried muss nach der Niederlage in Hartberg den schweren Gang in die 2. Liga antreten. Wie die Fans der Innviertler auf den...

Die SV Ried muss nach der Niederlage in Hartberg den schweren Gang in die 2. Liga antreten. Wie die Fans der Innviertler auf den Abstieg reagierten, haben wir im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum nachgelesen und für euch zusammengefasst.

raumplaner: „In der Phase im Frühjahr, in der wir durchaus gut gespielt haben, haben wir zu wenig Punkte geholt. Am Ende war die Leistung dann wieder an die Punkteausbeute angepasst. Insofern einfach ein die ganze Saison betrachtet zu schlechtes Auftreten. Dass Altach als direkter Konkurrent diesbezüglich auch nicht viel besser war, ist bitter, ändert aber nichts daran. Apropos Altach: Dass Altach in Ried so viele Spiele gewonnen hat wie wir selbst, ist tragisch. Dass Hartberg gegen uns so viele Spiele gewonnen hat wie bislang wir in der ganzen Saison, erst recht. Rein persönlich finde ich den Abstieg in Liga 2 nicht so schlimm. So richtig wohl gefühlt habe ich mich „da oben“ bzw. eher „da oben im unteren Playoff“ ohnehin nicht. Das waren schlussendlich drei Jahre Schonkost. Die klassischen Qualitäten, daheim eine Macht zu sein und die Großen zu ärgern, fanden nur sehr bedingt statt. Und die Großen zu ärgern ist halt nichts wert, wenn man sich dann gegen die Kleinen ärgern muss. Liga 2 wird alles andere als einfach, aber ich seh’s als Chance.“

Wikinger06: „Auch wenn oft Pech dazu kam: letztendlich verdient abgestiegen. Es ist zwar jetzt wo es offiziell ist, zach, aber ich hoffe dennoch das der Abstieg etwas Reinigendes hat und jetzt Personen das Steuer übernehmen, die über Kompetenz und die nötige Weitsicht verfügen.“

fisecfel: „Wir sind nach dem Wiederaufstieg nie richtig in der Liga angekommen. Die einzige erfolgreiche Phase war unter Heraf, aber da hat man sich selbst sabotiert aus Arroganz. Dennoch danke an alle Beteiligten für den Einsatz (daran lag es nicht) und für die durchwegs sehr guten Cupsaisons in dieser Zeit.“

Stehplatz: „Ich hoffe einfach, dass sich jetzt ein paar Selbstdarsteller und Wichtigtuer, die bei der SVR mitquatschen, weil’s sonst nix gibt, wo man sich aufpudeln und wichtig machen kann, verzupfen und von Personen abgelöst werden, die richtig geil auf die SVR sind, im Fußballgeschäft kompetent sind – und im Sportlichen vor allem bitte Menschen mit den entsprechenden Soft Skills, am besten mit Erfahrung im Bereich „People & Culture“ (wie man jetzt sagt) und Menschenführung und bei allem Respekt nicht den nächstbesten Ex-Kicker der auf der letzten BWL-Schularbeit und in Turnen einen Einser hatte. Und lieber bleiben wir 2 oder 3 Jahre länger unten und kommen als starker, stolzer Aufsteiger mit einem soliden Rückgrat retour und nicht mehr so wie beim letzten Mal.“

wind: „Man darf jetzt bis Dienstag trauern aber DANN muss sofort die Planung für den Neuaufbau beginnen.Wir haben ein ganzes Jahr zig Fehlentscheidungen getroffen und immer viel zu spät reagiert. Wir haben keine Zeit abzuwarten dass die Saison vorbei ist. Nächste Woche brauchen nur Spieler im Kader sein die Optionen für die neue Saison sind. Jetzt haben wir zumindest eine Woche mehr Vorbereitung auf die neue Saison weil wir wissen wo wir stehen.“

SVR-SCR: „Bei aller, zum Teil auch berechtigter, Kritik, ein großer Dank und Respekt an unseren scheidenden Präsidenten Daxl. Er übergibt einen finanziell gesunden Verein und damit ist zumindest eine gute Basis gelegt für einen Neuanfang. Möge der neue Präsident/Vorstand ein glücklicheres Händchen haben bei so manchen Entscheidungen.“

elend: „Schade, dass die zweite Liga insgesamt so unattraktiv ist. Der Abstand zur Bundesliga ist halt schon gewaltig. Aber ich gehe zumindest von mehr Erfolgserlebnissen aus als in dieser Saison.“

thodan96: „Diese Saison war wirklich eine gigantische Talfahrt, gespickt mit Frusterlebnissen und extrem wenigen Lichtblicken. Ligaunabhängig war das die mit Abstand schlechteste Saison seitdem ich die SVR verfolge (fast 20 Jahre). Nun gilt es halt wirklich aufzupassen, dass uns nicht das Admira-Schicksal droht, aber mit einigen Verstärkungen und fähigen sportlichen Leitung (hoffentlich nicht Fiala) bin ich zumindest dahingehend guter Dinge.“

jusn84: „Unabhängig davon ob Reifeltshammer und/oder Fiala bleiben. In diesem Punkt gehört schnell, aber nicht überhastet eine Entscheidung getroffen. Ich befürchte aber, dass durch den Daxl-Rücktritt hier ein gewisses Entscheidungsvakuum besteht und uns diese Thematik noch einige Zeit begleiten wird. Die Kaderplanung und die Verpflichtung von neuen Spielern für die kommende Saison sollte definitiv schon der Neue machen, damit zum Trainingsauftakt der Kader steht und (so gut wie) alle Spieler von Beginn der Vorbereitung an dabei sind.“

Mehr Fanmeinungen zur SV Ried findet ihr im Ried-Forum des Austrian Soccer Board.