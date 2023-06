Statistiken zur Saison 2022/23: Surdanovic der meistgefoulte Spieler

Wie jedes Jahr wollen wir euch auch heuer nach dem Abschluss der Saison einige interessante Statistiken zeigen und so die abgelaufene Spielzeit noch einmal...

Wie jedes Jahr wollen wir euch auch heuer nach dem Abschluss der Saison einige interessante Statistiken zeigen und so die abgelaufene Spielzeit noch einmal Revue passieren lassen. Heute sehen wir uns an welche Spieler am häufigsten gefoult wurden und wer die meisten Fouls beging. Alle Daten und Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Das Ergebnis bei den meistgefoulten Spielern der Saison wird sicherlich den einen oder anderen von euch überraschen:

Stefano Surdanovic spielte eine starke Saison und war die prägende Erscheinung im Mittelfeld von Austria Lustenau. Der 24-Jährige, der im Sommer 2022 von der Admira ins Ländle wechselte, steuerte in 34 Meisterschaftsspielen sieben Scorerpunkte bei. Auch wenn er aufgrund der Euopacup-Playoffspiele gegen den WAC und der Wiener Austria mehr Gelegenheiten hatte gefoult zu werden, ist diese Bilanz schon erstaunlich. Surdanovic wurde stolze 109 Mal gefoult und damit 40 Mal öfters als Reinhold Ranftl, der in dieser Wertung auf Platz 2 liegt. Marco Grüll, der in der vergangenen Saison mit 64 Fouls der meistgefoulte Spieler der Saison war, liegt mit 59 gezogenen Fouls auf Platz 3.

Uns liegen die Daten bis zur Saison 2015/16 vor und kein einziges Mal wurde ein Spieler öfters gefoult als Stefano Surdanovic. Der einzige Akteur, der in diesem Zeitraum in einer Saison ebenfalls auf über 100 Fouls kam, ist Otar Kiteishvili, der 2019/20 104 Mal mit unfairen Mitteln gestoppt wurde.

Auch heuer kann man wieder eine spannende Beobachtung machen. Wie in der Saison 2019/20 findet sich kein einziger Spieler vom Meister Red Bull Salzburg unter den Top 30 der meistgefoulten Spieler. Es kommt allgemein selten vor, dass ein Salzburger Spieler in den Top 10 der meistgefoulten Spieler landet.

Surdanovic liegt übrigens auch bei der Wertung der meisten erlittenen Fouls pro 90 Minuten mit 3.17 auf Platz 1.

Nuhiu teilt wieder einmal aus

Auf der anderen Seite des Spektrums steht Atdhe Nuhiu, der wie in der vergangenen Saison die meisten Fouls aller Spieler verursachte. Nuhiu schont weder sich noch seine Gegner und hat einen sehr körperbetonten Spielstil, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass er mit 82 Fouls auf Platz 1 liegt. In der vergangenen Saison beging er übrigens 74 Vergehen.

Der Altacher liegt mit 3.07 Fouls pro 90 Minuten auch bei der Wertung pro 90 Minuten ganz vorne, wobei ihm Bernede (3.00) und der leider selbst bei einem Autounfall schwer verletzte Huskovic dicht auf den Fersen waren.