Sturm-Fans: „Ausnutzen, dass die Austria unbedingt gewinnen muss“

Der SK Sturm trifft heute in der österreichischen Bundesliga auf die Wiener Austria. Während sich die Blackies die Teilnahme am oberen Playoff bereits sichern konnten, ist der Gegner auf drei Punkte angewiesen. Wir wollen uns ansehen was sich die Sturm-Fans von der Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GrazTiefschwarz: „Nachdem die Austrianer sich in deren Konkurrenz-Thread fürchterlich über unsere letzten Partien aufgeregt haben, weil ja nie auf uns Verlass ist, glaube ich, dass wir jetzt unsere Linie weiterverfolgen und die Austria im unteren Playoff versenken werden.“

rmax1: „Gegen Rapid hat die Austria schon gesagt, dass sie unbedingt gewinnen müssen, um noch eine Chance auf das obere Playoff zu haben. Schlussendlich haben sie nicht alles riskiert, da ihnen ein X noch immer lieber war als eine Niederlage. Gegen uns haben sie aber jetzt wirklich die letzte Chance. Da müssen sie gewinnen und das müssen wir ausnutzen. Je länger es 0:0 steht, desto offensiver muss die Austria spielen und da werden sich mit Sicherheit genügend Konterchancen ergeben, welche wir dann aber auch gut zu Ende spielen müssen.“

prep0an: „Für die Austria ist dass das Entscheidungsspiel. Ich glaube nicht, dass sie blind anrennen werden, sondern in erster Linie mal schauen, dass sie eben kein Tor bekommen und kontrolliert in die Offensive gehen. Also wirds da nicht wirklich viel Räume geben, zumindest nicht vertikal. Da wäre ein Friese besser anfangs, der halt eher mit dem Rücken zum Tor spielt, aber dort hingeht wo es weh tut. Wenn wir aber auch zumindest die Null halten oder sogar ein Tor machen, muss die Austria auf Dauer mehr Risiko nehmen und vertikale die Räume öffnen. Wennst da dann einen frischen Yeboah und eventuell Shaba bringen kannst, die den Speed haben um dort reinzugehen, ist das meiner Meinung nach ein besserer Matchplan. Ich glaub auch, dass wie gegen Wattens die Standards extrem wichtig sein werden bzw. das Spiel entscheiden.“

prep0an: „Die werden wohl wieder genau gleich anfangen wie gegen Rapid, also vorne mit Djuricin und Monschein. Allein daher kann schon nicht 0:0 ausgehen, weil es wohl klar ist, dass Djuricin gegen uns sein erstes Tor machen wird. Ich glaub es wird ein 2:2 mit einem späten, skandalösen Ausgleich.“

Ozzarp: „Wir können abwarten und auf Konter spielen, das Spiel machen kann die Austria nicht und wenn wir hinten konzentriert stehen mit Wüthrich wieder, sehe ich uns aktuell vom Kader eine Klasse über der Austria. Trotzdem sind wir auch bekannt dafür, schwache Gegner stark zu machen, daher konzentriert zu Werke gehen und auf die eigenen Qualitäten verlassen dann klappt das.“

SchwoazaBua: „Gegen diese Austria darf man nicht verlieren.“

MrColl: „Dürfte ein knappes Spiel werden, mich würde aber eine Niederlage nicht wundern, jetzt gar nicht mal, weil die Austria so gut spielt weil das tut sie eh nicht, aber wir haben im Frühjahr auch in den wenigstens Spielen so wirklich souverän gewirkt bzw. mal 90 Minuten gut gespielt, da sind wir momentan auch eher eine Wundertüte so wie die Austria auch.“

