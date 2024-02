Sturm-Fans: „Ein Punkt wäre ein schöner Erfolg“

Der SK Sturm trifft heute zum Liga-Auftakt in das neue Kalenderjahr auf Red Bull Salzburg. Wir wollen uns ansehen was sich die Sturm-Fans vor...

Der SK Sturm trifft heute zum Liga-Auftakt in das neue Kalenderjahr auf Red Bull Salzburg. Wir wollen uns ansehen was sich die Sturm-Fans vor dem Spiel der aktuell besten österreichischen Mannschaften erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

rmax1: „Ein Punkt wäre natürlich schon ein sehr schöner Erfolg. Wir reden hier ja noch immer von Red Bull und das auch noch auswärts. Eine Steigerung, vor allem in spielerischer Hinsicht gegenüber dem Cupspiel gegen die Austria, muss aber schon her, sonst sehe ich hier „schwarz“. Der LASK hat das im Cup in der ersten Hälfte sehr gut gemacht. Sehr aggressiv gegen den Ball und auch sehr gute spielerische Momente drinnen gehabt. Wenn wir das so ähnlich hinbekommen bin ich schon der Meinung, dass wir zumindest einen Punkt mitnehmen können.“

Sohnemann: „Ich wäre mit einem Punkt schon zufrieden, was natürlich nicht heißt, dass ich mir keinen Sieg wünsche. Die Aufstellung erwarte ich ähnlich wie im Cup, vielleicht wählt Ilzer, mit Hierländer als rechten Achter, die defensivere Ausrichtung.“

Stgr1909: „Dass was gegen Salzburg mitzunehmen ist, hat man in den letzten Jahren des Öfteren bewiesen. Ein Punkt oder sogar ein Sieg sind auf jeden Fall möglich. Favorit ist und bleibt natürlich Red Bull, aber aufgeben tut man einen Brief. Bin gespannt wie die Rotation in den nächsten fünf Spielen ausschauen wird. Die sind immerhin innerhalb von 17 Tagen. Da wird nicht jedes Mal die gleiche Elf auflaufen.“

Schönaugürtel Mario: „Wir müssen einfach irgendwie dran bleiben bis zu den direkten Duellen im oberen Playoff. Die entscheiden dann so oder so.“

trebbiani: „Mir würde diesmal ein X in Salzburg reichen. Tabellenführung kommt mir noch irgendwie zu früh. Abstand nicht größer werden lassen und dann in der Meisterrunde in Salzburg voll punkten.“

necki1983: „Im Prinzip musst einen Punkt gegen Salzburg sowieso immer nehmen, vor allem auswärts. Verlieren wäre halt a bissl ungut, weil man dann etwas den Anschluss verliert, aber akzeptieren müsste man es halt auch. Ich trau uns aber schon was zu, wir haben mittlerweile auch genug individuelle Klasse um aus wenigen Chancen viel zu machen, siehe Austria-Spiel. Und das wird gegen Salzburg wichtig sein, so viele Chancen kriegst da wahrscheinlich nicht. Ein wenig Bedenken habe ich bei Fernando, der könnte uns wohl schon wehtun. Wenn er fit ist, ist er wahrscheinlich der beste Stürmer in der Liga. Ich tipp mal vorsichtig optimistisch auf ein 1:1.“

Sp1n: „Wenn wir wie gegen die Austria spielen, wirds extrem schwer. War für mich kein gutes Spiel unserer Mannschaft. Haben aber gegen Salzburg die letzten Spiele eigentlich immer sehr gut gespielt, hoffe somit auf ein X.“

Marlfox: „Ich hoffe auf ein X – ich rechne mit einer Niederlage. Zu oft war ich ein gebranntes Kind in den letzten Jahren vor einem Salzburg-Spiel.“

Seihof: „Ein Punkt gegen Salzburg würde ich immer gerne mitnehmen, wobei ich natürlich davon ausgehe, dass wir auf Sieg spielen. Dennoch würde ich meinen Salzburg ist bei weitem noch nicht an ihrer Leistungsgrenze, wenn sie so spielen wie gegen den LASK, dann rechne ich doch gute Chancen für Sturm aus. Voraussetzung ist aber auch eine Leistungssteigerung gegenüber dem Austria-Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit. Unterschätzen darf man Salzburg jedoch nie, grundsätzlich sind sie von der Qualität doch noch ein gutes Stück vor uns. Also hoffen wir, dass sie es nicht schaffen sich diese Woche im Training noch wesentlich einzuspielen.“

Veteran82: „Spannend, spannend. Ein X wäre super, Sieg sowieso. Möglich ist es, es wird mehr Räume geben als gegen die Austria. Sollte Wüthrich fit sein wäre auch Lavalee & Wüthrich gemeinsam in der Innenverteidigung mal interessant. Aber auch RBS wird sehr viel über die Schnegg-Seite spielen das heißt dort müssen wir kompakter werden.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Sturm-Fans vor dem Bundesliga-Spiel gegen RB Salzburg.