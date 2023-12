Sturm-Fans: „Es fehlt ein Stürmer in Top-Form“

Der SK Sturm kam gegen den FC Blau-Weiß Linz nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und verlor damit Punkte auf Tabellenführer Red Bull Salzburg, der...

Der SK Sturm kam gegen den FC Blau-Weiß Linz nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und verlor damit Punkte auf Tabellenführer Red Bull Salzburg, der zuhause knapp mit 1:0 gegen den WAC gewann. Wie sehen uns die Kommentare der Sturm-Fans an, die nach dem Unentschieden auch über Christian Ilzer und die Systemumstellung diskutieren. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vöslauer: „Auch die positiven Ergebnisse nach Rückschlägen gelingen nicht mehr. Teils dann auch bittere Gegentore oder das unglückliche Foul von Serrano. Aber wer sich an das Hinspiel in Graz erinnert – auch da war’s lange Zeit ein fürchterlicher Kick. Und das zieht sich seit langer Zeit. Schuld war damals freilich das heiße Wetter. Heute wohl das kalte Wetter.“

LaPantera69: „Nichts für ungut, aber die ewige Suderei vom Christian Ilzer macht die Schiri-Situation auch nicht besser. Abseits hin, Hands her… Schön langsam führt er sich auf wie der Kühbauer.“

Schönaugürtel Mario: „Waren zwar strittige Situationen, aber wichtiger als der Schiedsrichter ist die Frage wieso es uns heuer nicht gelingt den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu machen. Nach den hervorragenden letzten Jahren stagnieren wir derzeit ein bisschen. Von den letzten Transfers hat sich auch noch keiner so richtig aufgedrängt. Wir sind zwar weit weg davon, dass es schlecht wäre, aber ich habe schon gehofft, dass zum Beispiel im Ballbesitz mehr drin ist und sich vorne wieder ein richtiger Striker etabliert.“

Chr1s: „Die nächste ernüchternde Partie. Die Winterpause kann wirklich kommen.“

lovehateheRo: „Somit also das nächste durchs 4-2-2-2 vercoachte Spiel. Sollte man unbedingt beibehalten und weiter stur durchziehen, funktioniert ja schließlich so toll. Wie konnten wir die letzten Saisonen nur mit der Raute spielen, wo es doch ein so viel besseres System gibt. Erste Halbzeit komplett verschenkt, und dann durch den Ausschluss konnte man sich nicht mehr durch individuelle Klasse einen Sieg ernudeln wie sonst glücklicherweise so oft.“

Manu_Graz: „Ich würde es jetzt gar nicht so sehr auf das System festmachen und sehe auch keine „Krise“ wie viele hier. Aber wurde nicht von sehr vielen unbedingt ein Plan B gefordert? Ganz speziell auch dann nach dem Spiel gegen PSV wo unsere Raute dann ja komplett zerrissen wurde? Das man ein System dann nicht während einer laufenden Saison mit Dreifachbelastung per Fingerschnipsen integrieren kann, dürfte klar sein. Was ist also die Option? Weiterhin nur die Plan A Raute zu haben um dann vielleicht gegen Teams wie PSV unterzugehen oder vielleicht doch was Neues probieren. Das musst aber halt dann auch im Wettkampfmodus durchziehen. Ich attestiere Ilzer und Co da einfach eine deutlich größere Fachmeinung als uns allen hier. Der macht dies ja nicht absichtlich um uns zu ärgern.“

Pepi_Gonzales: „Das schaut momentan halt vor allem deswegen so mager aus, weil schlicht ein Stürmer in Top-Form fehlt. Da spielst auch gleich anders. Wir hatten mit Jantscher, Yeboah, Højlund, Emegha und teilweise Sarkaria halt immer zumindest einen, der das vorne geschupft hat. Der fehlt momentan komplett. Zusätzlich hast bei einigen schon das Gefühl sie glauben es geht zu leicht. Prass zum Beispiel. Einfach etwas simples zu machen scheint ja verboten zu sein.“

themanwhowasntthere: „Vorrangig wurde das neue System ja glaub ich als Plan B eingeführt um gegen spielerisch überlegene Gegner international mit der Raute nicht immer unterzugehen. Warum Spiel ich dieses System dann aber gegen jeden Gegner und beraube mich somit komplett um meinen bisher gut funktionierenden Plan A?“

Tobias98: „Bitte die Kirche im Dorf lassen, in beide Richtungen. Aktueller Punkteschnitt hochgerechnet auf die alte 36 Bundesliga-Spiele wären 76,5 Punkte. Zähle mir bitte mal schnell alle Saisonen auf, in denen wir mehr hatten. Sollte recht schnell gehen.“

