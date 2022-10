Sturm-Fans: „Haben qualitativ zu Salzburg aufgeschlossen“

Im Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga trennten sich der SK Sturm und RB Salzburg mit einem 0:0-Unentschieden. Was sagen die Sturm-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft?...

Im Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga trennten sich der SK Sturm und RB Salzburg mit einem 0:0-Unentschieden. Was sagen die Sturm-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GORILLA_ „Selbst bei einem 0:0 in Salzburg ist man irgendwie hin und hergerissen, weil mehr möglich war. Burschen, ich glaub wir sollten echt mal alle zusammen kurz innehalten und die aktuelle Situation rund um unsere Schwoazn genießen. Es macht einfach nur Spaß. #ungeschlagendurchdenoktober.“

gewei: „Aus meiner Sicht war gestern auch die erste Halbzeit hochinteressant. Beide Mannschaften haben sich mit einem stetigen Pressing neutralisiert und laufend zu Fehlpässen gezwungen. Zum Anschauen natürlich fad, aber die Intensität im Spiel war sehr hoch. Da kommt in Österreich wahrscheinlich nur der LASK phasenweise hin, sonst aber kein Team. Zweite Halbzeit waren meiner Meinung nach um eine Nuance besser. Den Sieg hätte sich trotzdem keine Mannschaft verdient. X ist absolut OK. Unsere Chancenauswertung ist halt mau. Horvat muss eigentlich treffen. Bøving braucht nur den Haken nach rechts ausführen für’s Tor. Lustigerweise kommt mir vor, dass er sogar vor der Ballannahme den Laufweg des Salzburger Innenverteidigers sieht und trotzdem links „hakt“. Ajeti kann diese Chance versenken, zwingend ist es nicht. Man sieht das irgendetwas bei ihm mental zu 100% fehlt. Aber das wird noch – geiler Kicker der Ajeti. Aber alles ein Hadern auf hohem Niveau. X in Salzburg und man ist gespalten ob man zufrieden oder a bisserl „ärgerlich“ ist. Soll blödere Zeiten geben.“

killver: „Punkt muss man nehmen, anhand der Chancen musst es gewinnen, am Ende kanns aber auch noch anders ausgehen. Wieder kein Gegentor.“

Sohnemann: „Vier Punkte in zwei Spielen gegen Salzburg werden auch nicht viele machen.“

wama: „Ein völlig verdientes X bei den Dosen geholt, damit vier Punkte aus zwei Spielen gegen die gemacht, das achte Meisterschaftsspiel in Folge ungeschlagen geblieben, weiterhin nur 2 Punkte Rückstand – ganz ehrlich, davon konnte man nicht wirklich ausgehen bei der derzeitigen Mehrfachbelastung. Erste Halbzeit hat man sich mit phänomenaler Laufarbeit und geschickten Anlaufens total neutralisiert, gabs dafür offensiv kaum was zu sehen, auch nicht vom Gegner, der uns wohl nicht so auf Augenhöhe erwartet hatte. In der zweiten Hälfte kamen wir dann endlich auch bei einzelnen Umschaltsituationen gefährlicher in die Offensive, eigentlich sogar brandgefährlich. Horvat und Böving müssen ihre beiden Großchancen fast machen, so freistehend und alleine kommst nach jeweils wirklich hervorragender Vorarbeit nicht oft zum Abschluss. Vielleicht hatten sie dadurch auch den Tick zulange Zeit nachzudenken, wie, wohin der Abschluss gehen soll und trafen so die leider falschen Entscheidungen statt einfach die Kugel ins Tor zu dreschen. Wie kompakt, lauffreudig und guten Stellungsspiel wir uns auf hohem Niveau auch gestern wieder insgesamt präsentiert haben, hat selbst Salzburg beeindruckt, die das ganze Spiel über kaum taugliche Lösungen gegen uns fanden, am Ende froh sein mussten, nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Schon erstaunlich und irre erfreulich, wie Ilzer es geschafft hat, dieser Mannschaft in seiner bisherigen Zeit bei uns ein so klares und variables Spielprofil zu geben, das vielen Gegnern wehtut, kaum Lösungen gegen uns erlaubt.“

Wittgenstein: „Man darf mit dem Ergebnis zufrieden sein, alles in allem. Vielleicht ist diese Saison ja sogar nach oben hin noch was möglich. Wir sind schließlich die einzigen in der Liga, die Salzburg wirklich Paroli bieten können.“

Chr1s: „Ein Sieg wäre eigentlich nicht unverdient gewesen aber das X nehme ich gern. Wir haben qualitativ ordentlich zu den Salzburgern aufgeschlossen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Sturm-Fans zum 0:0-Unentschieden gegen RB Salzburg.