Sturm-Fans: „Ilzer wäre ein Sieg sehr zu gönnen“

Christian Ilzer kehrt heute zu seiner alten Wirkungsstätte zurück und wird versuchen den Höhenflug mit dem SK Sturm gegen seinen Ex-Verein fortzusetzen. Wir sehen uns an was sich die Sturm-Fans von dem Spiel gegen die Wiener Austria erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Gainfarner: „Wenn alle fit sind haben wir ja mittlerweile fast ein kleines Luxusproblem. Otar gehört für mich eigentlich fix in die Startelf, aber wen nimmst dafür raus? Das Trio Wüthrich, Nemeth, Stankovic bringt uns einfach eine unglaubliche Stabilität und Ljubic hätte es sich auch nicht verdient auf die Bank zu müssen. Am ehesten würde ich noch sagen Hierländer, aber das wirds als Kapitän nicht spielen…schwierig.“

Sohnemann: „Wie schon im anderen Thread geschrieben, würde ich Ilzer diesen Sieg unglaublich gönnen. Der wurde in Wien weit unter Wert geschlagen, wie die heurige Performance der Austria wieder mal zeigt. Kiteishvili würde ich in die Startelf nehmen. Einen Ljubic von der Bank bringen zu können, ist schon ein schönes „Problem“. Ein Sieg wäre schon eine gute Ansage in Richtung oberes Playoff!“

Vuibrett: „Wäre eigentlich wieder ein aufgelegter Umfaller.“

Sportklub: „Chancenverwertung muss passen, dann geht auch bei der Austria was.“

Ozzarp: „Es wird uns auf jeden Fall gut tun mal wieder auf gutem Rasen zu spielen, da unsere Mannschaft aktuell fußballerisch klar über die Austria zu stellen ist und in Form ist, kommt uns das sicher entgegen. Austria wird natürlich auf ihr Umschaltspiel (Konterfußball) setzen, also hinten drinnen stehen und abwartend spielen – viel mehr geht dort ja nicht…“

Jaisinho: „Ich erwarte mir für Samstag eine zache Partie. Die Austria auf Konter aus und wird hinten erstmal dicht machen. Damit werden wir Probleme bekommen, da wir uns im „Spielgestalten“ leider auch schwertun. Da droht halt wieder a klassische Partie, wo man einen weiteren „Toten“ wieder erweckt.“

Manu_Graz: „Ich rechne mit einem eher langweiligen 1:1, mit dem ich aber eigentlich gut leben könnte. Dann folgen noch die zwei Heimspiele gegen Admira und St. Pölten vor der Pause. Sieben Punkte wären da schon sehr geil in den drei Spielen.“

Black-White1909: „Die Austria war in den letzten Jahren schon immer so marod und gefühlt haben wir nie gewonnen. Selbst in der Vizemeister/Cupsieger Saison haben wir uns da angeleert. Wäre schön die endlich mal zu panieren, am besten durch Friese.“

