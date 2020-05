Sturm-Fans: „LASK richtet sich’s, wie’s ihm passt“

Im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, diskutierten die Fans des SK Sturm Graz über die Regelverstöße durch den LASK. GrazTiefschwarz: „Eigentlich musst sie...

GrazTiefschwarz: „Eigentlich musst sie vom Bewerb ausschließen, wenn das stimmt. Wer sich nicht an die Regeln hält, weil er halt die Chance hat, Meister zu werden, ist einfach nur unsportlich und verdient den Meistertitel sowieso nicht.“

Sohnemann: „Da muss die Bundesliga reagieren. Alles andere als ein massiver Punkteabzug bzw. die direkte Rückreihung auf Endplatz 6 wäre eine Verhöhnung der Vereine, die das Konzept einhalten. Wenn die Vorwürfe in der Art stimmen natürlich.“

Michael_sksg: „Die Linzer Fans sollen sich nochmals an den goldenen Herbst erinnern und dann war‘s das mit dem LASK… ich schätz, die Bundesliga wird sich da auf nix einlassen und extrem hart durchgreifen.“

phips1909: „Und da fällt es hin, das hohe Ross von Linz/Pasching.“

herr_bert: „Ich habs eh schon mal geschrieben etwas mehr Demut im Erfolgsfall wäre nicht schlecht, denn wenn ich im Erfolg als größte Krätzn auftrete, dann darf ich mich nicht wundern, wenn mir in der Not dann keiner zur Seite steht. Schau dir die medialen Auftritte des LASK in der Krise an (zumindest was hängen geblieben ist). Erst aufregen warum das EL-Spiel zum Geisterspiel wurde, dann zurückrudern. Beim Trainingsstart entgegen der Verordnung einen Haufen Journalisten eingeladen, dabei noch sinniert, ob der Start nicht doch zu früh kommt (Also quasi einen 180er zur EL-Spiel Aufregung). Und jetzt das. Ich bin ja auf die Stellungnahme vom Gruber bzw. Verein gespannt. Beim Trainingsauftakt waren die Journalisten ja nicht am Spielfeld und auch sonst hätte man nach Hausverstand gehandelt, wie von der Regierung vorgegeben.“

wama: „Da die heute aufgeflogenen Vorwürfe gegen den LASK wohl sehr eindeutig und beweisbar sein werden, selbst wenn diese Beweise unerlaubt gemacht wurden, wird man den LASK dafür völlig zurecht hart bestrafen müssen, auch wenn er bislang „unbescholten“ war. Gerade der derzeit verdiente Tabellenführer unserer Liga, der zudem mehr als ein paar echt geile Europacupauftritte hinlegte, sollte Ligavorbild Nummer 1 sein, umso mehr in Zeiten wie diesen, wo fast der gesamte Rest der Liga ohnehin schon am Stock geht. Dieses unglaubliche Fehlverhalten, Dummheit, Präpotenz und bodenlose Frechheit allen anderen gegenüber darf nie und nimmer mit einer reinen Geldstrafe für den LASK enden, das Mindeste wären für mich 6 – 8 Punkte Abzug. Eine reine Geldstrafe wäre für diese gröbste Unsportlichkeit, die ich bislang je im österreichischen Fußball miterleben musste, allen anderen gegenüber eine viel zu linde Bestrafung.“

mandi0650: „Verletzung des Fairplay- Gedanken ist das eine. Vorsätzlicher Regel- und Auflagenverstoß das andere. Dazu noch Gefährdung der Ligafortsetzung.“

Pepi_Gonzales: „Ob man die Regeln sinnvoll findet oder nicht ist das eine. Aber es spricht gegen jede Fairness einfach zutun was man will und sich einen Vorteil zu verschaffen. Der LASK biegt sich seit bald 2 Jahren immer alles so wie es ihm passt.“

killver: „Der sympathische LASK zeichnet sich wieder mal aus. Etwas Anderes als Punkteabzug ist hier indiskutabel, und diesen bitte nach der Punkteteilung.“

herr_bert: „Gruber muss man als Aufsichtsratsvorsitzender der Bundesliga da auch hinterfragen. Wie oft er die Solidarität eingemahnt hat, als es um die Änderung des beschlossenen TV-Vertrages ging. Wo ist diese Solidarität jetzt? Man stelle sich vor, die Regierung nimmt das zum Anlass den Ligastart abzusagen, dann war‘s das für viele Vereine. Nur um sich einen Wettbewerbsvorteil zu erhaschen. Angeblich haben‘s das Stadion ja abgedeckt und es sind Leute eingestiegen um eine Webcam zu installieren. Die Polizei war ja auch schon dort, weil Verstöße gemeldet wurden. Dann ziehen‘s das trotzdem durch, dürften die Webcam bemerkt haben und hauen noch eine Aussendung zwecks Wirtschaftsspionage raus.“

