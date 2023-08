Sturm-Fans plädieren vor Lustenau-Spiel auf leichte Rotation

Nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen die PSV Eindhoven wartet auf den SK Sturm Graz wieder der Liga-Alltag. Wir haben die Meinungen der...

Nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen die PSV Eindhoven wartet auf den SK Sturm Graz wieder der Liga-Alltag. Wir haben die Meinungen der Sturm-Fans vor dem Auswärtsspiel in Lustenau im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

themanwhowasntthere: „Bitte den Sturm mit Jantscher und Wlodarczyk und Bøving ins Mittelfeld ziehen.“

WSOSerious: „Teixeira hat mir heute wesentlich besser gefallen als gegen Klagenfurt, würde ich nochmal aufstellen, vielleicht geht ihm so der Knopf auf.“

wayfarer1501: „Ich hoffe, dass Bøving jetzt auch in der Liga der Knopf aufgeht. Tor gegen PSV war Weltklasse. Wird ein umkämpftes Spiel, welches wir aber dann doch klar gewinnen sollten.“

Schwoaza Kärntner: „Jetzt wäre ein Sieg enorm wichtig, nachdem wir gegen PSV chancenlos waren und auch in der Liga haben Federn lassen. Hoffe auf eine „jetzt erst recht“-Mentalität. Für die Köpfe ein enorm wichtiges Spiel.“

Pata Negra: „Auch wenn ich’s sportlich und menschlich nicht ganz nachvollziehen kann, warum Jantscher öffentlich aufs Abstellgleis befördert wurde (hat man auch gestern gesehen, dass nochmal ein Ruck durch die Mannschaft ging als er reinkam), so bin ich auch weiterhin dafür die Spieler zu forcieren, die Potenzial bzw. auch Geld gekostet haben. Böving scheint wieder richtig in Form zu kommen. Teixeira hat definitiv Potenzial, wirkt trotzdem des Öfteren so, als würde er nicht wissen welche Laufwege für ihn bestimmt sind.“

TraunseeSchwoaza: „Nach den internationalen Lehrspielen kommt also jetzt wieder die Pflicht. In Lustenau sollten für uns natürlich die drei Punkte das Ziel sein. Die Gastgeber mit durchwachsenen Leistungen in den ersten drei Runden müssen eventuell noch auf deren wichtigsten Mann vorne – Fridrikas – verzichten. Ich denke wir werden vorne wieder Wlodarczyk mit Teixeira sehen, dahinter Horvat (Pause für Kiteishivli), Prass und Böving. Als Sechser wieder Stankovic, obwohl Serrano ihn am Dienstag die paar Minuten ganz ordentlich ersetzt hat. Hinten werden wir wie gegen die PSV starten, Johnston darf eventuell wieder am Schluss ran. Gegen so einen Gegner wäre in der Innenverteidigung natürlich wieder Borkovic neben Wüthrich besser, aber keine Ahnung wie fit der schon ist. Bin zuversichtlich, dass wir wieder die Null halten und uns vorne effektiver als zuletzt präsentieren.“

quaiz: „Dass Jantscher kicken kann ist unbestritten. Er hatte zwei Stangenschüsse gegen die PSV. Läuferisch ist er mir in den zehn Minuten aber eher mit Traben aufgefallen. Aus sentimentalen Gründen wäre ein Abgang wahrscheinlich traurig. Rein sportlich glaube ich aber nicht, dass er uns wirklich abgehen würde. Lustenau ist ein unangenehmer Gegner, denke aber das man diese Hürde nehmen wird. Der Auftritt gegen PSV war eindeutig besser und lässt nicht auf gebrochenes Selbstvertrauen schließen.“

Schowaza Kärntner: „Würde Borkovic die Chance wieder mal geben. Gegen Lustenau ohne Fridrikas wird die Defensive wohl weniger zu tun haben. Affengruber oder Wüthrich eine Pause geben und Geyrhofer oder Borkovic mal die Chance geben, wieder Bundesliga-Minuten zu bekommen.“

Stgr1909: „Wüthrich würde ich keine Pause geben. Sind ja jetzt keine Spiele unter der Woche mehr. Geyrhofer statt Affengruber kann man machen, aber vor allem die Torgefahr war bei ihm die letzten Spiele schon bemerkenswert bei Standards. Eines gemacht, ein Lattentreffer gegen Klagenfurt und ein aberkanntes gegen PSV.“

Sohnemann: „Bin mal gespannt, ob S(p)eedy Jatta am Wochenende schon auf der Bank Platz nimmt.“

GORILLA: „Der neue Speedy Seedy ist vermutlich voll im Saft, da die norwegische Liga mitten in der Saison steht. Den kann man schon mal reinwerfen. Teixeira hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Den eher wieder als Joker bringen. Und Kiteishvili würde ich auch mal eine Pause gönnen.“

steinzeit: „Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, einen im vollen Saft stehenden Wikinger nicht zumindest für die Bank mit ins Ländle zu nehmen. Teambuilding, Abläufe kennen lernen, dafür ist die Vorarlberg-Reise allerweil bestens geeignet. Unsere alten Tugenden abrufen, schnell spielen und konzentriert bleiben, Dreier is incoming!“

