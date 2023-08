Sturm-Fans: „Spiel gegen LASK sollte klare Angelegenheit werden“

Nach dem starken 3:0-Auswärtssieg trifft der SK Sturm in der zweiten Bundesliga-Runde auf den LASK. Was erwarten sich die Fans des Vizemeisters von ihrer...

Nach dem starken 3:0-Auswärtssieg trifft der SK Sturm in der zweiten Bundesliga-Runde auf den LASK. Was erwarten sich die Fans des Vizemeisters von ihrer Mannschaft in diesem Spiel? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

themanwhowasntthere: „Endlich wieder ein Samstagabend-Kick. kann mir zwar beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Linzer noch einmal so blutleer wie gegen Rapid auftreten werden, aber selbst mit einer Steigerung von ihnen sollte ein Sieg drinnen sein.“

Sturmgewitter: „Wenn man die Leistungen von Austria, Rapid und dem LASK in der ersten Runde aneinanderstellt, dann verwundert es nur, dass der LASK derart schwach aufgetreten ist. Die Rapidler sind die Angstmannschaft vom LASK.. ok. Es ist auf jeden Fall mit einer Steigerung der Linzer zu rechnen, was mir als Sturm-Fan und zugegebenermaßen Fußball-Laie aber keine Sorgen bereitet…“

Ghostreader: „Die bisherige Heim-Bilanz in der Liga gegen den LASK ist unter Ilzer durchaus noch „ausbaufähig“. Es besteht also kein Anlass, den Gegner zu unterschätzen oder übermütig zu werden.“

kranklhaska: „Ich glaube da spielt auch eine Rolle, wie sehr das Eindhoven-Match schon im Kopf ist. Der Sieg gestern war wichtig, um ein kleines „Polster“ zu haben. Wir kommen schnell zu den wichtigen Spielen, dies hat eine Quali nun mal so an sich. Hoffe Ilzer rotiert „richtig“ und lässt da auch die Komponente „Kraft“ nicht aus den Augen.“

Sohnemann: „Bin übrigens gespannt, ob Nakamura (Transfer nach Frankreich) und Ljubicic (Transfer nach Italien) noch bei den Linzern spielen werden? Um beide gibts ja Gerüchte. Zumindest Nakamura wirkte beim Saisonauftakt schon eher abwesend. Rotieren muss man hier denke ich noch nicht, das wird man wohl zwischen den beiden CL-Quali-Spielen machen. Bin mal gespannt, inwiefern die erste Runde ein Gradmesser für die Leistungsfähigkeiten der Mannschaften bzw. der Trainer (vor allem Sageder) ist.“

MrBroesel: „Man muss nach der ersten Runde von einer klaren Angelegenheit ausgehen.“

Doofenheinz: „Bin mir unsicher beim LASK. Beim Spiel gegen Rapid sah man fehlende Abstimmung und Unkenntnis über Laufwege der Mitspieler. Vieles musste durch Einzelaktionen kaschiert werden.“

Frohnatur: „Bin gespannt, ob Sageder wirklich eine Verbesserung gegenüber Kühbauer ist. Ich sehe Sturm nach dem Auftritt gegen die Austria klar favorisiert, da war der Flow extrem zu erkennen. Erinnert mich an den Superstart unter Foda im Jahre Schnee. Da waren viele 3:2 Siege dabei, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht sind es jetzt 3:0 Siege. Ilzer wird fix die stärkste Elf auf den Platz schicken, da wird man keine Rücksicht auf die CL-Qualifikation nehmen. Die Kondition muss jetzt top sein, da darf man eigentlich am Dienstag keine körperlichen Beschwerden merken.“

Veteran82: „Denke, dass Hierländer eine Pause bekommen wird und Bøving oder Horvat statt ihm beginnen werden gegen LASK. Konzentriert auftreten und vor allem die Chancen auch aus dem Spiel zu Ende spielen wäre wichtig. Bei Standards hatte der LASK ja sogar gegen Rapid Probleme also auch hier wieder ordentlich anschieben. Die werden sicher was gutmachen wollen, allerdings sehe ich uns von den Einzelspielern und auch der gesamten Anlage heuer klar über dem LASK.“

