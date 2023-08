Sturm Graz holt norwegischen U21-Teamstürmer Seedy Jatta

Der SK Puntigamer Sturm Graz verpflichtet Stürmer Seedy Jatta. Der Norweger kommt von Valerenga Oslo aus der Eliteserien an die Mur unterschreibt einen langfristigen Vertrag in...

Der SK Puntigamer Sturm Graz verpflichtet Stürmer Seedy Jatta. Der Norweger kommt von Valerenga Oslo aus der Eliteserien an die Mur unterschreibt einen langfristigen Vertrag in Graz. Der 20-Jährige ist aktueller U21-Teamspieler Norwegens, für Valerenga absolvierte Jatta in der laufenden Ganzjahres-Meisterschaft 17 Spiele, in denen ihm 5 Tore und 2 Assists gelangen. In Graz wird unser neuer Angreifer künftig die Nummer 20 tragen.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint:

„Wir wollten unserem Angriff noch einen Spieler mit einem klaren Profil hinzufügen, welches uns eine weitere Facette und weitere Möglichkeiten gibt. Mit Seedy Jatta konnten wir unsere absolute Wunschlösung für diese Rolle realisieren. Wir sind davon überzeugt, dass uns Seedy mit seinen Qualitäten weiterhelfen kann und in Graz hervorragende Bedingungen vorfindet, um sich noch weiter zu entwickeln. Seedy ist ein sehr junger Spieler, der auch die Zeit bekommen wird, sich an unseren Spielstil zu gewöhnen – wir sind aber von seinem Potenzial absolut überzeugt und sind froh, dass er sich für Sturm Graz entschieden hat!“

Seedy Jatta selbst zeigt sich hochmotiviert: