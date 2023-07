Sturm Graz zeigt Interesse an Serie-B-Rechtsverteidiger

Neben einigen italienischen Klubs soll auch der SK Sturm Graz Interesse an einer Verpflichtung des 23-jährigen Rechtsverteidigers Salim Diakité haben. Der gebürtige Franzose kickt...

Diakité wechselte bereits im Alter von 18 Jahren aus Frankreich nach Italien und spielte für Agnonese, Teramo und schließlich seit zwei Jahren für Ternana. Er arbeitete sich demnach Jahr für Jahr aus der vierten bis in die zweite italienische Leistungsklasse hoch.

In der vergangenen Spielzeit spielte der 186cm große Rechtsverteidiger seine klar beste Saison und Ternana schaffte den angepeilten Klassenerhalt. In zwei Saisonen kam er für den kleinen Klub auf auf 52 Einsätze, in denen er einen Treffer erzielte. Der malisch-stämmige Franzose hat sich zudem kürzlich dafür entschieden, auch für die Nationalmannschaft von Mali auflaufen zu wollen. Das Debüt steht allerdings noch ins Haus.

Neben Sturm Graz sollen mit Palermo und dem Serie-A-Absteiger Cremonese, sowie dem Erstligisten Hellas Verona – der sich über die Relegation in der Liga hielt, drei italienische Klubs an einer Verpflichtung Diakités interessiert sein. Dessen Vertrag bei Ternana Calcio läuft noch zwei Jahre.

Sturm Graz ist aktiv auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger. Die Namen, die aktuell aufkommen, werden vermutlich nur Einzelne von vielen sein, die in Andreas Schickers „Schattenmannschaft“ aufscheinen. Erst vor wenigen Tagen wurde etwa das Interesse am slowenischen U21-Teamverteidiger Nejc Ajhmajer öffentlich. Diakité ist nun eine weitere Variable auf Sturms möglicher Liste der Neuzugänge.