Sturm-Testspiele: Nach 1:6-Niederlage ein 2:1-Sieg

Bevor es am morgigen Freitag wieder in die Heimat geht, absolvierte der SK Puntigamer Sturm Graz am heutigen Donnerstag noch zwei Testspiele in Belek zu jeweils 90 Minuten. Gegner waren der polnische Spitzenklub Pogoń Stettin sowie SK Dnipro-1, die aktuell punktegleich mit Kryvbas an der Tabellenspitze der ukrainischen Premier Liga stehen. Während es gegen die Polen einen herben Dämpfer setzte, wurde gegen Dnipro-1 eine starke Leistung mit einem Sieg belohnt.

SK Puntigamer Sturm Graz 1:6 (0:1) Pogoń Stettin

Tore: Grgic (75′) bzw. Ulvestad (23′, 65′), Koulouris (48′, 69′), Zahovic (71′, 84′)

Belek, 25. Jänner 2024, 11.30 Uhr TRT, 100 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz: Maric (Bignetti 46′) – Johnston – Wüthrich (Haider 79′) – Borkovic – Scharmer (Mustafic 76′) – Serrano – Geyrhofer (Ilic 85′) – Hierländer (Stückler 61′) – Bøving (Grgic 61′) – Camara – Wlodarczyk

Pogoń Stettin (Startformation): Cojocaru – Wahlqvist – Zech – Malec – Koutris – Gamboa – Ulvestad – Gorgon – Bichakhchyan – Grosicki – Koulouris

SK Dnipro-1 1:2 (0:2) SK Puntigamer Sturm Graz

Tore: Kiwinda (72′) bzw. Biereth (13′), Prass (29′)

Belek, 25. Jänner 2024, 16.30 Uhr TRT, 80 Zuschauer

SK Puntigamer Sturm Graz: Jaros – Gazibegovic (Mustafic 84′) – Affengruber – Lavalee – Schnegg – Gorenc-Stankovic – Horvat – Prass – Kiteishvili – Sarkaria (Grgic 77′) – Biereth (Ilic 84′)

SK Dnipro-1 (Startformation): Volynets – Adamiuk – Sarapiy – Miroshnichenko – Svatok – Pikhalyonok – Hutsuliak – Babenko – Gorbunov – Rubchynskyi – Filippov

Cheftrainer Christian Ilzer zu den beiden Testspielen: „Das war heute ein richtig aufschlussreicher Testtag, der extrem viele Erkenntnisse gebracht hat. Ich kann beide Spiele sehr gut einschätzen – man darf auch am ersten Spiel nicht alles schlecht sehen. Da war beispielsweise der eine oder andere Spieler am Feld, der noch in der Heranführung war und nicht die komplette Vorbereitung mitmachen konnte. Wichtiger war, dass wir in beiden Spielen wirklich voll gefordert wurden und dann sieht man eben, woran man in der finalen Phase der Vorbereitung noch arbeiten muss. Grundsätzlich ein sehr guter Abschluss unseres Trainingslagers hier in der Türkei.“

Ilzer zum Debüt von Neuzugang Mika Biereth: „Für einen Stürmer ist es natürlich immer wichtig zu treffen, von dem her war es ein super Einstand von Mika. Man hat auch sofort gesehen, dass er ein super Spielverständnis hat, unsere Spieler haben ihn sofort gefunden und man konnte sofort sehr gute Bewegungen in die Box und mit Tempo in die Tiefe sehen. Er hat unserem Spiel heute seht gut getan.“