SV Ried beurlaubt Trainer Baumgartner

[ Pressemeldung SV Ried ]

Der Vorstand der SV Guntamatic Ried hat am 15. Dezember beschlossen, dass die Zusammenarbeit mit Gerald Baumgartner, seit zwei Jahren sportlicher Leiter und Cheftrainer des Vereins, nicht mehr fortgeführt wird. Das Training in dieser Woche wird Co-Trainer Gerhard Schweitzer leiten, der die Mannschaft beim letzten Spiel in diesem Jahr gegen WSG Tirol am 20. Dezember betreuen wird.

„Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen. Wir haben mit Gerald Baumgartner unser großes Ziel, den Wiederaufstieg in die Tipico Bundesliga, geschafft. Gerald Baumgartner hat für die SV Guntamatic Ried immer 100 Prozent gegeben, hat unglaublich viel Energie in den Verein gesteckt und gemeinsam haben wir tolle Erfolge gefeiert. Ich möchte ihm im Namen des Vorstands und der ganzen SV Ried-Familie dafür aufrichtig danken“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger. „Wir sind jetzt zum Schluss gekommen, dass wir alles unternehmen müssen, um wieder mehr Selbstvertrauen und Euphorie in die Mannschaft zu bringen. Wir brauchen jetzt neue Impulse, damit wir auch in dieser Saison unsere Ziele erreichen können.“

„Die gemeinsame, intensive und erfolgreiche Zeit mit Gerald Baumgartner werde ich immer in positiver Erinnerung halten. Ich bin davon überzeugt, dass er seinen weiteren Weg erfolgreich gestalten wird“, sagt SVR-Finanzvorstand Roland Daxl.

„Wir gehen im Guten auseinander. Es liegen zwei sehr intensive Jahre hinter mir. Wir haben unsere Ziele in einer schwierigen Zeit erreicht und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam unser aktuelles Ziel, den Klassenerhalt, auch mit mir geschafft hätten. Großen Dank von meiner Seite an alle Spieler, dem Betreuerteam und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Ich wünsche der SV Guntamatic Ried weiterhin viel Erfolg“, erklärt Gerald Baumgartner.