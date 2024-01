Testspiel zwischen Rapid und Szeged endet 1:1-Unentschieden

Der letzte volle Tag im Wintertrainingslager 2024 in Belek bringt ein dichtes Programm. Um 11:00 Uhr Ortszeit stand im Susesi Sport Center das erste...

Der letzte volle Tag im Wintertrainingslager 2024 in Belek bringt ein dichtes Programm. Um 11:00 Uhr Ortszeit stand im Susesi Sport Center das erste von zwei Spielen an diesem Donnerstag auf dem Programm. Gegen den ungarischen Zweitligisten Szeged 2011 FC (Szeged-Csanád Grosics Akadémia) wurde in den Testspieltag gestartet.

Lange blieben Torszenen auf beiden Seiten Mangelware, lediglich Furkan Dursun verfehlte in der achten Minuten von der Strafraumgrenze knapp das Gehäuse des ungarischen Zweitligisten. Der kam gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel, konnte auch einen Versuch an die Außenstange verbuchen. In der 43. Minute gingen die Magyaren in Führung, ein Schuss von der Strafraumgrenze wurde unhaltbar für Paul Gartler abgefälscht. Der heute als Kapitän aufgelaufene Keeper konnte kurz darauf einen schönen Volley aus kurzer Distanz mit einer starken Parade entschärfen und so ging es mit einem 0:1-Rückstand in die Pause.

Mit drei Änderungen startete die Elf von Coach Robert Klauß in die zweite Halbzeit. In einem von einem solid agierenden Schiedsrichter-Team aus Estland intensiv geführten Match blieben für Grün-Weiß hochkarätige Torchancen über weite Strecken aus, auf der Gegenseite konnte sich der eingewechselte Goalie Bernhard Unger einmal mit einer Glanzparade auszeichnen. In der Schlussphase gelang dann nach einer Standardsituation doch noch der Ausgleich, nach einem schön getretenen Eckball von Philipp Wydra setzte Nikolas Sattlberger das Leder unhaltbar per Kopfball in die Maschen. In der letzten Situation der Partie wäre dann mit einer fast deckungsgleichen Aktion noch der Siegestreffer gelungen, doch nach einer Freistoßflanke von Wydra verhinderte dieses Mal die Innenstange ein weiteres Kopfballtor von Sattlberger. Daher blieb es beim 1:1-Remis als Endstand.

Um 15:00 Uhr MEZ steht dann in Belek das nächste Testspiel auf dem Programm, Gegner ist der polnische Rekordmeister Legia Warschau, das Match wird im von Wein Burgenland präsentierten Livestream via Rapid TV (tv.skrapid.at) übertragen.

SK Rapid – Szeged 2011 FC 1:1 (0:1)

Tore: Sattlberger (86.); Biro (43.)

Rapid mit: Gartler (46. Unger); Oswald, Tambwe-Kasengele, Sollbauer, (46. Pejić), Moormann; Sattlberger, Bajlicz; Kaygin, Zivković; Dursun, Mayulu (46. Wydra)