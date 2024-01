Rapid-Target Tavsan in die Serie A, Ex-Austrianer Larsen wechselt nach Schweden

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in...

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Attila Szalai

IV, 26, HUN | TSG 1899 Hoffenheim – > SC Freiburg

Bereits vor vier Tagen wechselte der 41-fache ungarische Nationalspieler Attila Szalai leihweise von der TSG Hoffenheim nach Freiburg, nachdem er im Juli um 12,3 Millionen Euro von Fenerbahce nach Sinsheim wechselte. Bei den Hoffenheimern kam der Innenverteidiger, der im Nachwuchs 5 ½ Jahre lang von Rapid ausgebildet wurde, aber kaum zum Zug, spielte nur in fünf Pflichtspielen. Da sich bei Freiburg der Österreicher Philipp Lienhart einer Leistenoperation unterziehen musste, handelten die Breisgauer in Form einer Leihe von Szalai, für den sie allerdings keine Kaufoption besitzen. Sein Arbeitspapier bei Hoffenheim läuft noch bis Sommer 2027. Es ist zu erwarten, dass Szalai am kommenden Samstag in Bremen sein Debüt für die Freiburger geben wird.

Elayis Tavsan

RA, 22, NED | NEC Nijmegen – > Hellas Verona

Zuletzt wurde der 22-jährige Niederländer Elayis Tavsan als möglicher Neuzugang beim SK Rapid gehandelt, nach Nicolas Kühn den Verein in Richtung Glasgow verließ. Nun wechselt der trickreiche Rechtsaußen in die italienische Serie A: Hellas Verona sicherte sich die Dienste des türkisch-stämmigen Flügelspielers und bezahlte eine Ablöse in Höhe von einer halben Million Euro. Der inverse Winger hatte in der laufenden Saison für seinen Ex-Klub NEC Nijmegen in zehn Pflichtspielen drei Tore und drei Assists erzielt.

Jens Stryger Larsen

RV, 32, DEN | Trabzonspor – > Malmö FF

Der Ex-Austrianer Jens Stryger Larsen verlässt den türkischen Spitzenklub Trabzonspor nach 1 ½ Jahren und wird mit 1. Februar nach Schweden übersiedeln. Der 54-fache dänische Nationalspieler schließt sich Malmö FF an und unterschrieb dort einen Vertrag bis Ende 2026. Larsen hatte die Austria im Sommer 2017 verlassen und war nach Udine gewechselt, wo er zu einem Leistungsträger avancierte. Für Trabzonspor bestritt der mittlerweile 32-Jährige ebenfalls 62 Spiele (drei Tore) und war flexibler Stammspieler, der sowohl als Rechts-, als auch als Linksverteidiger aufgeboten wurde.

Michael John Lema

LA, 24, AUT | DSV Leoben – > Wacker Burghausen

Der in Tansania geborene Österreicher Michael John Lema galt lange Zeit als eines der größten Talente in der Akademie von Sturm Graz und war im Jahr 2019 bereits auf dem Sprung in die „Erste“ der Grazer. Im Februar 2020, damals als Leihspieler in Hartberg aktiv, riss bei Lema allerdings das Kreuzband und der Linksaußen fiel 14 Monate lang aus. Es war eine Verletzung, von der er sich nie mehr richtig erholte und nach einem kurzen Intermezzo in Lafnitz war er sogar ein halbes Jahr vereinslos. Seit Saisonbeginn spielte Lema für den DSV Leoben, wo er es aber auch nur auf sieben Pflichtspiele brachte. Nun versucht der mittlerweile 24-Jährige sein Glück im Ausland: Lema unterschrieb einen Vertrag über 1 ½ Jahre beim bayrischen Regionalligisten Wacker Burghausen, wo mit Torhüter Markus Schöller und Mittelfeldmann Dennis Schmutz bereits zwei Österreicher unter Vertrag stehen.