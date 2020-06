Überraschung des Spieltags (27): WAC erkämpft Punkt gegen Salzburg

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. Diese...

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. Diese Runde haben wir uns für das torlose Unentschieden zwischen dem WAC und RB Salzburg entschieden.

Der 27. Spieltag bot nicht viele Treffer und sah nur eine einzige torreiche Partie. Der LASK ließ dem SK Sturm beim 4:0-Sieg keine Chance und holte sich völlig verdient drei Punkte. Obwohl der Ballbesitz, die Passquote und die Zweikämpfe recht ausgeglichen waren, kamen die Gäste aus Graz kaum zu Chancen und gingen als der klare Verlierer vom Platz. In der Qualifikationsgruppe gab es zwei 1:0-Heimsiege – die Austria setzte sich in einem schwachen Spiel gegen die WSG Tirol durch, womit Ilzer nach drei verlorenen Duellen gegen den Aufsteiger zum ersten Mal in dieser Saison punkten konnte. Das gleiche Ergebnis fuhr der SKN St. Pölten gegen den SV Mattersburg ein. Zwischen der Admira und Altach gab es ein 1:1-Unentschieden, wobei die Gäste zwar 60% Ballbesitz hatten, aber nur einen einzigen Schuss auf das Tor der Südstädter brachten, während die Admira sechs Schüsse auf das gegnerische Tor vorweisen kann.

Im Meisterplayoff setzte sich neben dem LASK auch der SK Rapid durch, der einen 1:0-Auswärtssieg gegen Hartberg holte und damit drei weitere wichtige Punkte einfuhr. Obwohl die Hütteldorfer abermals Verletzungspech hatten, hätten sie diese Partie weitaus höher gewinnen müssen, scheiterten aber am starken Swete und der eigenen Chancenauswertung. Freude machten aber sicherlich die jungen Nachwuchsspieler der Hütteldorfer – Greiml und Demir wurden von den Fans ganz besonders gelobt.

WAC erkämpft torloses Unentschieden gegen Salzburg

WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer darf sich selbst auf die Schultern klopfen, da er mit der Spielausrichtung den Tabellenführer überraschte und einen Punkt gegen Salzburg mitnahm. Salzburg-Coach Jesse Marsch gab nach dem Spiel zu, dass er nicht mit einer WAC-Dreierkette rechnete und attestierte dem Gegner, dass dieser sehr gut die Räume verteidigte. Auch Feldhofer machte seiner Mannschaft ein Kompliment für die kämpferische und läuferische Top-Leistung, wobei er seinen Torhüter Kofler ganz besonders hervorhob, da dieser seine Mannschaft mehrmals vor einem Verlusttreffer rettete. Wer bei unserem Kooperationspartner tipp3 10 Euro auf ein Unentschieden setzte, darf sich über einen Gewinn von 45 Euro freuen.

Revanche am Sonntag?

Aufgrund des engen Spielplans bleibt für die Kärntner aber keine Zeit den Punkt gebührend zu feiern, da bereits am Sonntag die Revanche ansteht. Der WAC muss nun nach Salzburg, wo die Aufgabe sicherlich nicht einfacher wird. Wer glaubt, dass die Kärntner auch in Salzburg ein Unentschieden erkämpfen können, bekommt bei tipp3 das Fünffache seines Wetteinsatzes ausbezahlt.