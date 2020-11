Überraschung des Spieltags (8): Top-Teams leisten sich Patzer

Wie nach jeder Runde lassen wir den vergangenen Spieltag der österreichischen Bundesliga Revue passieren und blicken auf das Spiel, das uns am meisten überraschte....

Der achte Spieltag der österreichischen Bundesliga hielt sowohl am Samstag als auch am Sonntag einige dicke Überraschungen parat. Während man am Samstag den Sieg des WAC auswärts gegen Altach durchaus erwarten konnte, sorgte das 1:1-Unentschieden des LASK im Auswärtsspiel gegen Hartberg durchaus für ein wenig Verwunderung. Die Oberösterreicher präsentierten sich zuletzt in einer starken Verfassung und gewannen die letzten fünf Pflichtspiele in Folge – die letzten drei sogar ohne einen Gegentreffer zu kassieren. Die einzigen Treffer der Partie fielen nach Eckbällen, ansonsten hatte insbesondere der LASK einige hochkarätige Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben.

Eine weit größere Überraschung war jedoch die erste Saisonniederlage der Salzburger. Der Serienmeister verlor seit Anfang März kein Spiel in der Liga. Im oberen Playoff der vergangenen Saison, sowie in den ersten sieben Runden der neuen Spielzeit blieb Jesse Marschs Truppe ohne Niederlage. Die 1:3-Pleite gegen den SK Sturm war aber durchaus verdient. Die Grazer kämpften viel mehr um die zweiten Bälle und gewannen fast 60% der Zweikämpfe. Der Salzburg-Trainer meinte nach der Partie, dass er sich nicht ausmalen will, was mit einer derartigen Leistung im bevorstehenden Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München passieren würde. Auch wenn die Salzburger für ihre Verhältnisse eine sehr schwache Darstellung boten, muss man den Grazern ein großes Kompliment für diese Leistung machen – Chrsitian Ilzer stellte seine Truppe hervorragend auf den Serienmeister ein und ging verdient als Sieger vom Platz.

Am Sonntag setzte sich zunächst am frühen Nachmittag die WSG Tirol mit 3:0 gegen die Admira durch, ehe die Wiener Austria nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den SKN St. Pölten hinauskam. Die meisten Tore fielen allerdings in Ried, wo der Aufsteiger gegen den SK Rapid überraschend mit 4:3 gewann. In unserer Analyse beschreibt Daniel Mandl zwei Hauptprobleme der Gäste, die zu der ersten Saisonniederlage führten. Neben den eklatanten Schwächen bei Standardsituationen, die sich schon über die gesamte Saison ziehen, offenbarten sich nach den Ausfällen von Dejan Ljubicic und Dejan Petrovic große Probleme im zentralen Mittelfeld. Der SK Rapid spielte insgesamt 56 weite Bälle aus der Innenverteidigung nach vorne, was auch am schwachen Positionsspiel der Mittelfeldspieler lag.

Es ist interessant, dass nach der Länderspielpause ausgerechnet drei der vier Europacup-Starter Punkte ließen. Der LASK, Salzburg und Rapid gingen ausgeruht als große Favoriten in die achte Meisterschaftsrunde und werden sich bereits unter der Woche im Rahmen der Europacup-Spiele stark steigern müssen.

