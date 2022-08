Verletzten-Update beim FK Austria Wien

Die Austria hat im Moment mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen, zuletzt wurde das violette Lazarett mit James Holland und Andreas Gruber um zwei prominente...

Die Austria hat im Moment mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen, zuletzt wurde das violette Lazarett mit James Holland und Andreas Gruber um zwei prominente Namen reicher. In Summe sind neun Tage vor dem Start in die Europacup-Wochen neun Spieler nicht voll einsatzfähig, einige könnten aber schon bald wieder eine Option für Trainer Manfred Schmid werden.



James Holland musste beim Auswärtsspiel in Altach in der 59. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Australier hat mit einer stärkeren Außenbandzerrung bzw. Überdehnung zu kämpfen und wird nun intensiv von unserer medizinischen Abteilung versorgt.

Andreas Gruber zog sich bei einem Schlag auf sein rechtes Knie einen leichten Seitenbandeinriss zu. Der 27-jährige Flügelspieler befindet sich aktuell im aktiven Reha- und Lauftraining.

Marco Djuricin verpasste die gesamte Vorbereitung und ist erst seit einer Woche wieder voll ins Mannschaftstraining integriert.

Can Keles fällt seit der zweiten Runde aufgrund einer Außenbandverletzung aus, der 20-jährige Flügelspieler ist im aktiven Reha- und Lauftraining.

Ziad El Sheiwi arbeitete zuletzt drei Wochen in einer Intensiv-Reha in Deutschland an seinem Comeback. Der 18-Jährige fällt seit Dezember 2021 mit einem Kreuzbandriss aus, nachdem er sich zuvor blitzartig einen Stammplatz als Linksverteidiger erarbeitet hatte. El Sheiwi erhielt nun von der medizinischen Abteilung der Austria und seinen Reha-Betreuern in Deutschland die Freigabe zur Eingliederung ins Mannschaftstraining. Das bedeutet, dass er langsam wieder an das Teamtraining herangeführt wird.

Neuzugang Matan Baltaxa wird ab sofort teilweise ins Mannschaftstraining integriert und arbeitet sonst weiterhin auch individuell an seinem Debüt im Austria-Dress.

Johannes Handl hat nach seiner Bänderverletzung in der Schulter mit dem Lauftraining begonnen und befindet sich nun im aktiven Reha-Training.

Neuzugang Marko Raguž absolviert aktuell eine intensive Reha in Deutschland.

Armand Smrcka, 20-jähriger Eigenbauspieler für das zentrale Mittelfeld und seit Sommer ein Teil des Profi-Kaders, zog sich bei seinem Einsatz für die Young Violets letzten Freitag eine Bänderverletzung zu.