Vor WSG-Spiel: Austrias Personalsorgen werden weniger

Die Austria gastiert am Sonntag um 14:30 Uhr in der zehnten Runde der ADMIRAL Bundesliga bei der WSG Tirol. Trainer Michael Wimmer gibt einen...

Die Austria gastiert am Sonntag um 14:30 Uhr in der zehnten Runde der ADMIRAL Bundesliga bei der WSG Tirol. Trainer Michael Wimmer gibt einen Ausblick auf das Auswärtsspiel sowie ein Personalupdate.



Die Veilchen konnten in den letzten beiden Partien vor der Länderspielpause mit dem Punkt im Derby mit zwei Mann weniger und dem 4:0-Heimsieg gegen Blau Weiß Linz Selbstvertrauen tanken. „Ich spüre eine gute Energie innerhalb der Mannschaft. Die Jungs haben im Derby einen super Teamspirit an den Tag gelegt und danach gegen Blau Weiß Linz einen souveränen Heimsieg gefeiert. Erfreulich ist, dass wir in der Liga zweimal in Folge zu Null spielen konnten, außerdem haben wir beim 4:0 gegen Blau Weiß viel Spielwitz gezeigt“, sagt Trainer Michael Wimmer.

In der Länderspielpause waren zeitweise aufgrund von fehlenden Teamspielern und Verletzten nur 13 Feldspieler im Training: „Wir haben versucht, die positive Stimmung vom Heimsieg aufrechtzuerhalten und haben in unserer kleinen Trainingsgruppe unser Ballbesitzspiel verfeinert und viele Torabschlüsse trainiert.“

Gegner WSG Tirol steht nach zehn Runden bei fünf Punkten und liegt auf dem elften Tabellenplatz, zuletzt musste sich die Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger in Hartberg mit 0:3 geschlagen geben: „WSG Tirol hat eine klare Idee, wie sie Fußball spielen. Sie haben eine gute Truppe mit zwei bulligen Stürmern. Wir werden eine konzentrierte Leistung abrufen müssen und wollen in Tirol mit viel Spielfreude auftreten“, erklärt Wimmer.

Personal-News

Der Austria-Trainer hat im Vergleich zum Heimspiel gegen Blau Weiß Linz wieder mehr Optionen im zentralen Mittelfeld. Matthias Braunöder und James Holland kehren von ihren Sperren zurück, Kapitän Manfred Fischer stieg in dieser Woche wieder ins Training ein und wird wohl nach seiner Fußverletzung in den Kader zurückkehren.

Dominik Fitz hatte in der Länderspielpause mit muskulären Problemen zu kämpfen, absolvierte aber am Donnerstag bereits wieder eine volle Trainingseinheit. Ausfallen werden hingegen Lucas Galvão (Sprunggelenk) und Tin Plavotić, der weiterhin im Aufbautraining ist, sowie die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguž.

Michael Wimmer, abseits.at