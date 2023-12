Wintervorbereitung: Rapid testet dreimal in Belek

Nach 43 Pflichtspielen im ablaufenden Kalenderjahr 2023 laufen die Planungen für die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison 2024 auf Hochtouren. Neo-Cheftrainer Robert Klauß wird seine...

Nach 43 Pflichtspielen im ablaufenden Kalenderjahr 2023 laufen die Planungen für die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison 2024 auf Hochtouren.

Neo-Cheftrainer Robert Klauß wird seine Mannschaft ab 7. Jänner zu Testungen zusammenziehen, die erste medienöffentliche Übungseinheit am Rasen steht dann tags darauf (Montag, 8. Jänner) ab 15:00 Uhr im Körner Trainingszentrum powered by VARTA auf dem Programm. Für kurze OT´s werden der Coach und Geschäftsführer Sport Markus Katzer dort ab 14:45 Uhr im Rahmen einer Mixed Zone zur Verfügung stehen!

Terminübersicht (Stand 19. Dezember 2023/Änderungen vorbehalten):

Montag, 8. Jänner: Erste medienöffentliche Trainingseinheit ab 15:00 Uhr (siehe oben)

Samstag, 13. Jänner: Testspiel gegen den Wiener Sportclub ab 14:00 Uhr (Körner Trainingszentrum powered by VARTA

Montag, 15. Jänner bis Freitag, 26. Jänner: Wintertrainingslager in der Türkei (Belek)

Donnerstag, 18. Jänner: Testspiel gegen den 1. FC Slovacko in Belek

Donnerstag, 25. Jänner: Testspiele gegen Szeged 2011 FC & Legia Warschau in Belek

Die genauen Spielorte und Ankickzeiten für die Partien in der Türkei werden noch fixiert.

Sonntag, 4. Februar: Pflichtspielauftakt ins neue Jahr mit dem Heimspiel im UNIQA ÖFB Cup-Viertelfinale gegen SKN St. Pölten ab 18:10 Uhr (Allianz Stadion)

( Pressemeldung SK Rapid )