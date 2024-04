abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Das Update über die ÖFB-Junglegionäre in den 3. und 4. Ligen erscheint einmal pro Monat!

MÄRZ 2024

Benjamin Kanuric ( FC Ingolstadt )

ZM – 21 Jahre (Jg. 03) – 29 Spiele – 5 Tore – 3 Assists

Benjamin Kanuric kam in allen vier März-Partien des FC Ingolstadt zum Einsatz: Zweimal spielte er von Beginn an, zweimal kam er von der Bank. Die Ingolstädter machten in diesen vier Spielen aber nur vier Punkte, sind nun Zehnter und haben mit dem Aufstiegsrennen nichts mehr zu tun.

Michael Glück ( TSV 1860 München )

IV – 20 Jahre (Jg. 03) – 19 Spiele (1/0/0 für 1860 München II)

Michael Glück spielte im Februar zweimal in der Innenverteidigung von 1860 München durch. In einem Spiel fehlte er krankheitsbedingt, in einem weiteren aufgrund einer Gelbsperre.

Benjamin Böckle ( Preußen Münster )

LV – 21 Jahre (Jg. 02) – 20 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Im Februar fiel Benjamin Böckle aufgrund eines Innenbandanrisses im Sprunggelenk aus und auch Anfang März hing ihm die Knöchelverletzung noch nach. Erst am 16. März gab er sein Comeback und spielte in den verbliebenen beiden März-Partien jeweils in der Linksverteidigung von Preußen Münster durch.

Pascal Fallmann (SC Freiburg II)

RV – 20 Jahre (Jg. 03) – 27 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Rapid-Leihspieler Pascal Fallmann spielte in den ersten drei März-Partien jeweils von Beginn an als Rechtsverteidiger für den SC Freiburg II und fehlte in der letzten Partie des Monats aufgrund einer Gelbsperre.

Adem Podrimaj (Hannover 96 II )

DM/ZM – 21 Jahre (Jg. 03) – 23 Spiele – 1 Tor

Der kosovarisch-stämmige Steirer Adem Podrimaj spielte im März in allen vier Partien von Hannover 96 II im defensiven Mittelfeld durch.

Dennis Schmutz (Wacker Burghausen)

ZM – 22 Jahre (Jg. 01) – 20 Spiele – 1 Tor – 2 Assists

Dennis Schmutz stand im März in keinem der fünf Spiele von Wacker Burghausen im Kader.

Jonas Rossdorfer (SV Schalding-Heining)

LV – 21 Jahre (Jg. 02) – 18 Spiele – 3 Tore – 3 Assists

Der SV Schalding-Heining hatte im März gleich sechs Spiele in der bayrischen Regionalliga. Jonas Rossdorfer spielte dreimal von Beginn an und wurde einmal eingewechselt. Dabei spielte er dreimal als Linksverteidiger und einmal als Rechtsverteidiger. Beim 2:1-Auswärtssieg in Ansbach bereitete er beide Treffer vor.

Mehmet Sahin (Türkgücü München)

DM – 20 Jahre (Jg. 04)

Mehmet Sahin wartet noch auf seine ersten Einsätze für seinen neuen Klub Türkgücü München in der bayrischen Regionalliga. Auch im März stand er in keinem Matchkader.

Erijon Shaqiri (TuS Koblenz)

ST – 21 Jahre (Jg. 02) – 24 Spiele – 5 Tore – 2 Assists

Durststrecke für Erijon Shaqiri beim Letzten der Regionalliga Südwest, TuS Koblenz. Der Angreifer spielte im März in allen fünf Spielen seines Teams im Sturmzentrum durch, konnte aber keinen einzigen Scorerpunkt sammeln und obendrein verloren die Koblenzer alle fünf Spiele.

Mateo Stickler (AC Prato)

RA – 18 Jahre (Jg. 05) – 28 Spiele

Seit Mitte August steht der 18-jährige Rechtsaußen Mateo Stickler beim italienischen Viertligisten Prato unter Vertrag. Im März spielte er in allen fünf Partien seines Teams durch, wobei er dreimal als Rechtsaußen und zweimal als Linksaußen eingesetzt wurde.

Berkay Dogan (Sariyer)

IV – 21 Jahre (Jg. 02) – 15 Spiele

Berkay Dogan kam im März für seinen Klub Sariyer in der dritten türkischen Liga nur auf eine Einsatzminute aufgrund einer späten Einwechslung und saß vier weitere Mal nur auf der Bank seines Teams.

Halil Ertürk (Usak Spor)

IV – 19 Jahre (Jg. 04) – 7 Spiele

Der gebürtige Tiroler Halil Ertürk wurde im März in drei Partien des türkischen Drittligisten Usak Spor eingewechselt.

Oguzhan Sivrikaya ( Tokat Belediye Plevnespor )

ST – 22 Jahre (Jg. 02) – 9 Spiele (6/0/0 für 24 Erzincanspor)

Der Angreifer Oguzhan Sivrikaya spielte im März in allen vier Partien des türkischen Viertligisten Tokat, wobei er zweimal ein- und zweimal ausgewechselt wurde.

Marcel Krnjic (SC Brühl SG)

IV – 21 Jahre (Jg. 02) – 8 Spiele – 1 Tor

Marcel Krnjic spielte im März in allen fünf Partien seines Teams Brühl SG. Einmal spielte er durch, einmal wurde er eingewechselt, dreimal ausgewechselt. In den meisten Partien kam er dabei im defensiven Mittelfeld zum Einsatz.

Vincent Spari (FC St.Gallen U21 )

OM – 20 Jahre (Jg. 04) – 16 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Vincent Spari wurde in der ersten März-Partie der St. Gallen U21 nach 74 Minuten eingewechselt, fiel aber in allen weiteren Spielen aufgrund einer Knöchelverletzung aus.

Ethan Brandy (Lausanne II)

RV/IV – 19 Jahre (Jg. 04) – 18 Spiele

Ethan Brandy spielte im März in allen fünf Spielen der zweiten Mannschaft von Lausanne durch – viermal als Innenverteidiger, einmal als Rechtsverteidiger.

Noah Kling (Eschen/Mauren)

ZM – 20 Jahre (Jg. 03) – 8 Spiele

Noah Kling spielte im März für seinen Liechtensteiner Klub Eschen/Mauren einmal von Beginn an und wurde dreimal eingewechselt.

Daniel Mandl, abseits.at