„Verfolgen klaren Plan mit ihm“: Rapid holt senegalesischen Mittelfeldspieler

Kurz vor dem Ende des Transferfensters ist ein weiterer Neuzugang für Rapid II in trockenen Tüchern. Der senegalesische Nachwuchsnationalteamspieler Mouhamed Gueye wechselt von US...

Kurz vor dem Ende des Transferfensters ist ein weiterer Neuzugang für Rapid II in trockenen Tüchern. Der senegalesische Nachwuchsnationalteamspieler Mouhamed Gueye wechselt von US Gorée nach Hütteldorf und unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre beim österreichischen Rekordmeister. Der im zentralen Mittelfeld beheimatete 19-Jährige konnte in einem mehrwöchigen Probetraining bei der zweiten Mannschaft des SK Rapid das Trainerteam und die sportliche Führung rund um Geschäftsführer Markus Katzer restlos überzeugen. Im Frühjahr holte der talentierte Senegalese mit seinem Heimatland den Titel beim U20 Afrika Cup. Abgesehen vom Halbfinale kam Mouhamed Gueye in jeder Partie des Turniers zum Einsatz. Zudem kann der robuste und zweikampfstarke Mittelfeldspieler einen Einsatz bei der U20 Weltmeisterschaft im Mai in Argentinien aufweisen. Bis der junge Senegalese in Grün-Weiß auflaufen wird, könnte es u.a. aufgrund der noch ausstehenden Arbeitserlaubnis für ihn als Nicht-EU-Bürger, noch ein wenig dauern.

Rapid II-Cheftrainer Stefan Kulovits freut sich über den Neuzugang:

„Schon in den ersten Trainingseinheiten hat sich gezeigt, dass Mouhamed viel Potenzial mitbringt. Er hat nicht nur Stärken im Spiel gegen den Ball, sondern unterstreicht mit seiner Übersicht seine spielerischen Qualitäten.“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer zur Neuverpflichtung:

„Mouhamed bringt alles mit, was dem Profil eines modernen Mittelfeldspielers heutzutage entspricht. Er verfügt über eine ausgezeichnete Grundschnelligkeit, ist zweikampfstark und kann stets Akzente nach vorne setzen. Wir verfolgen einen klaren Plan mit ihm. Er wird ausreichend Zeit bei uns bekommen, um sich zu akklimatisieren. Das Ziel ist es, ihn über die zweite Mannschaft auch langsam an die Profis heranzuführen.“

( Presseinfo SK Rapid )