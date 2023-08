Ercan Kara weckt Interesse in der Türkei

Seit Jänner 2022, also bereits seit über 1 ½ Jahren, kickt der Ex-Rapidler Ercan Kara mittlerweile in Florida für den Orlando City SC. Zuletzt...

Seit Jänner 2022, also bereits seit über 1 ½ Jahren, kickt der Ex-Rapidler Ercan Kara mittlerweile in Florida für den Orlando City SC. Zuletzt verlor der siebenfache ÖFB-Teamspieler aber seinen Stammplatz und steht vor einer schweren Zeit. Deshalb könnte nun ein Transfer in die Türkei ins Haus stehen.

Grundsätzlich wusste Kara bei den Violetten aus Orlando zu gefallen. Insgesamt brachte er es in 53 Spielen auf 18 Tore und vier Assists, teilweise erzielte der 192cm-Stürmer absolute Traumtreffer. Zuletzt wurde der einstige Rapid-Goalgetter aber von einem jungen Mann aus Nebraska in den Schatten gestellt.

Der 22-jährige Duncan McGuire wurde von der Universität drafted, war zunächst nur Einwechsler, erkämpfte sich nun aber einen Stammplatz als Mittelstürmer. In 26 Partien – in denen er insgesamt nur etwa 1.300 Minuten auf dem Platz stand – brachte er es auf zehn Tore und zwei Assists, womit Kara zuletzt auf die Bank verbannt wurde. In den letzten beiden MLS-Spielen stand der Wiener nicht mal im Kader von Orlando City. Aus „persönlichen Gründen“, wie man aus den USA vernahm.

Kara soll laut mehreren türkischen Journalisten, unter anderem dem renommierten TV-Reporter Ertan Süzgün, auf der Liste von Süper-Lig-Klub Samsunspor stehen. Der Verein aus der größten, türkischen Schwarzmeerstadt hat in der Offensive noch Nachbesserungsbedarf, vor allem, weil man zumeist in einem Zweistürmer-System aufläuft, aber etwas zu wenige Spitzen im Kader hat.

Der Klub war im Sommer als Meister der zweiten Liga nach 17 Jahren in die Süper Lig zurückgekehrt. Der Verein gilt einerseits als Fahrstuhlklub, ist aber in der Türkei auch das Team, das die meisten Süper-Lig-Tabellenführungen innehatte, ohne jemals Meister zu werden. Die Aufstiegssaison verlief bisher nicht nach Wunsch: Nach einem 1:1 bei Sivasspor am ersten Spieltag, gab es eine 0:2-Heimniederlage gegen Fenerbahce und ein 1:2 bei Kayserispor. Damit ist das Team derzeit 18. in der türkischen 20er-Liga.

Karas Vertrag in Orlando läuft noch bis Dezember 2024. Der Klub hat zudem eine Verlängerungsoption für ein weiteres Jahr. Kara soll in den USA etwa 1,86 Millionen Dollar (ca. 1,7 Millionen Euro) pro Jahr verdienen.