Die Fanmeinungen nach dem 3:1-Sieg in Schweden

Nach dem 3:1-Sieg in Schweden ist Österreich nur noch einen Sieg von der EM-Teilnahme entfernt. Wir haben die Reaktionen der Fans nach dem furiosen Auswärtssieg in Solna im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

little beckham: „Wunderbar. Jetzt bitte ohne Niederlage durch die Quali.“

tirnweth: „Danke für diese tolle zweite Halbzeit. So gefällt das. In der ersten mit allen dagegen gehalten und dann eiskalt zugeschlagen.“

OoK_PS: „Schweden kann sich die Kantersiege gegen Estland und Aserbaidschan einrexen, Österreich ist einfach stärker.“

Zwara: „Schweden in 3 von 4 Hälften (klar) in die Schranken gewiesen. Das Spiel hätte zwar auch in die andere Richtung ausgehen können, aber ist eben ein Zeichen von Qualität, diese Spiele zu gewinnen. Die Quali somit so gut wie erledigt, jetzt wird Platz 1 angegriffen.“

paytv23: „2 Punkte sind also noch notwendig um fix dabei zu sein. Gegen eine der beiden Schießbudenmannschaften (Aserbaidschan, Estland) sollte das wohl drinnen sein.“

Vöslauer: „Schlager in allen 4 Halbzeiten bärenstark! Mit dem Fuß sehr, sehr sicher und nie im Ansatz einen Blödsinn gemacht bei den Bällen die aufs Goal gekommen sind!“

Fixabsteiger: „Souverän in der zweiten Halbzeit. Kein Zittern, kein 200er Puls, könnt ich mich daran gewöhnen.“

OoK_PS: „Nach dem nächsten etwaigen schwachen Testspiel gegen einen Random-Gegner kann man sich die (mediale) Panik dann auch sparen. In Pflichtspielen wird geliefert, darauf kann man sich verlassen.“

killver: „Die erste Halbzeit war keine Offenbarung, aber wie ich es schon zur Pause gesagt habe, war es bei weitem nicht so schlimm, wie viele hier kommuniziert haben. Die Schweden hatten ein gutes Spiel zuletzt, Euphorie wieder entfacht, volles Stadion und ein Spiel das man gewinnen muss. Ich hätte mit fast noch mehr Druck gerechnet, aber die haben schon ordentlich vorne angedrückt. Man hatte 1-2 mal Glück, hatte aber genauso selbst kleine Chancen. Schweden ein Übergewicht, aber wie Gregoritsch gesagt hat hatte auch ich das Gefühl dass man das in HZ2 regeln wird. Ich fand auch wirklich Mwene schon in der ersten Halbzeit nicht schwach. Er hat das eigentlich ordentlich gegen einen starken Gegenspieler gemacht. Ich hätte da bei Wöber und Schnegg defensiv mehr Bauchweh gehabt. Kondition auch sehr stark bei ihm. Auch hier gilt dass uns ein Weltklassespieler auf der Position halt einfach fehlt, aber das Personal das schon solide macht. Man hat dann in HZ2 auch gesehen dass das intensive Spiel der Schweden definitiv Tribut gezollt hat. Wir waren sehr konzentriert, auch hinten, und vorne konsequent. Wie immer zuletzt Gregoritsch wirklich ein enorm wichtiger Scorer vorne, da haben wir einfach keine Alternative. Insgesamt das Team eine Wohltat derzeit. Bitte jetzt flott den Sack zumachen und dann volle Euphorie auf zur EM, hoffentlich diesmal besser als zuletzt.“

Hiasl99: „Legen wir den Mantel des Schweigens über Hälfte 1… Das, was von Minute 45 bis 70 los war, war sensationell. Jetzt über die Ziellinie bringen, Burschen!“

Pezi: „Sehr feine Partie. Vor allem gefiel mir, dass beim Stand von 3:0 weiterhin nach vorne gespielt wird und nicht 10 Spieler am 16er aufgefädelt werden.“

jojoba: „Man hat das Gefühl, das Spielerpotential wird unter Rangnick so richtig ausgenutzt. Dazu diese pure Siegesmentalität von ihm, ach es ist herrlich.“

halbe südfront: „Schweden ist keine Hundstruppe, die haben daheim gespielt und sie mussten gewinnen. Es war doch völlig klar, dass sie sich 100%ig ins Zeug legen und versuchen würden vehement anzudrücken. Dafür hat herzlich wenig rausgeschaut für die. Ja, mit etwas Ballglück hätten sie die Chance in der 45. Minute zum 1:0 nutzen können und schon davor hatten sie ein Chancenübergewicht. Aber ebenso hätte unsere erste Chance gleich zum 0:1 führen können, wenn Laimer da anders reagiert und der abgefälschte Schuss von Arnie hätte mit Glück auch den Weg ins Tor finden können. Ich war die gesamte erste Halbzeit über immer optimistisch, dass wir unsere Chancen noch bekommen werden. Nach der Pause war dann eh alles klar, da können die Schweden noch Danke sagen, dass wir nur drei Tore erzielt haben. Gerade gegen Schweden macht es natürlich besonders viel Spaß die Quali zu entscheiden, nach den vielen Geschichten die dieses Duell schon geschrieben hat. Jetzt spielen wir tatsächlich gegen Belgien ein Finale um den Gruppensieg in Wien. Und ich traue unserer Mannschaft mit diesem Trainer zu, dass sie es der Startruppe ganz schwer machen wird.“

Kaiser Soße: „Tore Nr. 35 und 36 für Arnautovic. Damit sieht er Krankl nur mehr im Rückspiegel. Es fehlen noch 8 Tore auf dem Weg zum ÖFB-Topscorer (Toni Polster). Trau ich Marko zu.“

miffy23: „In Halbzeit eins waren die Schweden so forsch und aggressiv, wie zu erwarten war. Bei uns ist die Taktik nicht aufgegangen – ich habe ja vor dem Spiel für zwei Sechser mit Seiwald/Grillitsch plädiert, das hätte uns auch glaub ich in der Phase sehr gut getan. Wir wurden zu schnell und zu leicht überspielt, Laimer etwa hing in der Luft, die Außen waren ziemlich auf sich allein gestellt. Insofern kann man die Defensivleistung auch nicht als individuelles Versagen bekritteln. Trotzdem gab es nach vorne Möglichkeiten, da die Schweden Räume gaben und hinten ohnehin nicht die Weltklasse besitzen. Da hat uns dann aber vor allem die mangelnde Abstimmung zwischen Gregoritsch und Arnautovic sabotiert, bzw. sind wir über die Außenverteidigung zu wenig gekommen – was auch wieder mit der fehlenden Abstimmung mit dem Mittelfeld zu tun hatte. Gegen eine bessere Mannschaft wären wir zur Halbzeit wohl zurück gelegen. So ehrlich muss man sein. Zur Pause hat Rangnick wieder genau die richtigen Worte gefunden und an den richtigen Schrauben gedreht. Weil es eben an systemischen Fehlern lag und nicht individueller Performance. Gregerl/Arnie versetzt, Außenverteidiger besser hochschieben, Laimer/Schlager defensiv mehr abdecken. Sobald die zweite Halbzeit losging, hat man den Unterschied gemerkt. Auf einmal lief es, und die Schweden drückten auch bei weitem nicht mehr so forsch an, waren auch defensiv anfällig. Und dann macht man eben das, was man machen MUSS, wenn man diese wichtigen Spiele gewinnen will: die ersten wirklich tollen Gelegenheiten auch eiskalt nutzen. Topflanke von Posch, Topkopfball von Gregoritsch. Danach herrliche Direktablage von Sabitzer, die man ihm in der Art erst einmal nachmachen muss und Arnautovic eiskalt. Damit war’s vorbei, die Schweden waren gebrochen.“

Anywish: „Da kann man wirklich sehr stolz sein – Schweden ist ein starkes Team, gegen das man nicht im Vorbeigehen mit 3:1 gewinnt! Ich freu mich für die Jungs!“

derHirschi: „Sehr abgeklärte Leistung gestern. Es beruhigt mich mittlerweile sehr zu wissen, dass da draußen ein Trainer steht, der jederzeit auch mit Hilfe von Ingame-Coaching dem Spiel eine Wende geben kann. Schlager ist endlich mal wieder der erhoffte Rückhalt, den eine gute Mannschaft auch braucht. Damit ist hoffentlich das Tormann-Thema im Team für einige Jahre ad acta gelegt. Posch hatte gestern so übermäßig viel Platz auf seiner Seite. Defensiv lässt er natürlich nichts anbrennen, aber offensiv hat mir, bis zu seiner Zuckerflanke zum 0:1, ein bisschen das Endprodukt gefehlt. Da dachte ich kurz mal an den guten Thomas Tuchel und was ein Konrad Laimer auf dieser Position anrichten könnte. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, wenn Laimer bei den Bayern als Außenverteidiger weiter aufzeigt. Das würde dem Nationalteam sicher auch helfen. So wie es gestern in der ersten Hälfte lief, denke ich wäre auch Grillitsch ein spannendes Thema fürs Zentrum. Der ist gefühlt noch um eine Klasse pressingresistenter und hätte uns glaub ich gut getan in diesen Druckphasen der Schweden. Wir haben mittlerweile auf fast allen Positionen so viele gute Optionen, die wir je nach Spielverlauf ziehen können. Das ist schon wirklich stark.“

