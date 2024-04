Fans: „Lasst die Finger von unserem Teamchef“

Es brodelt die Gerüchteküche um Ralf Rangnick und seinen möglichen Wechsel zum FC Bayern München nach der Europameisterschaft 2024. Rangnick, der mehrfach als potenzieller...

Es brodelt die Gerüchteküche um Ralf Rangnick und seinen möglichen Wechsel zum FC Bayern München nach der Europameisterschaft 2024. Rangnick, der mehrfach als potenzieller Nachfolger von Thomas Tuchel genannt wurde, hat solche Spekulationen zwar vor Kurzem noch entschieden zurückgewiesen, aber die neuesten Entwicklungen sprechen doch für einen Kurswechsel beim Teamchef. Die Fans des österreichischen Nationalteams fragen sich jetzt nicht nur: „Wer wird Europameister?“, sondern würden auch gerne wissen, wer nach der EM 2024 österreichischer Teamchef sein wird!

Obwohl Rangnick bekräftigte, dass seine Prioritäten bei der EM 2024 liegen und sein Vertrag mit dem ÖFB bis zur WM 2026 gültig ist, gibt es Anzeichen, die auf eine mögliche Kursänderung hindeuten. Nachdem Julian Nagelsmann beim deutschen Rekordmeister absagte und als Trainer der deutschen Nationalmannschaft erhalten blieb, berichtete Sky-Reporter Florian Plettenberg, dass Rangnick die Verhandlungen mit dem FC Bayern München wieder aufgenommen hat.

Plettenberg positioniert Rangnick als Favoriten für die Trainerposition bei den Bayern, obwohl auch Roberto De Zerbi, Trainer von Brighton, weiterhin im Rennen ist. Sollte Rangnick tatsächlich wechseln, steht der ÖFB vor der Herausforderung. Selbst mit einer sicherlich hohen Ablöseforderung wird man nur schwer einen Trainer finden, der dieselben fachlichen Kompetenzen aufweist und so gut zum aktuellen Kader passt.

Wir wollen uns nun noch ansehen was die Fans zu den aktuellen Rangnick-Gerüchten sagen:

Anonymer Thomas: „Lasst die Finger von unserem Teamchef.“

miffy23: „Ich glaubs erst, wenns tatsächlich passiert. Bisher sind das alles nur Gerüchte und Interpretationen, es gab gegenteilige Aussagen von Rangnick, er fühlt sich pudelwohl hier, und dass ein Freund bei seinem alten Mentor anrufen wird, ist ja wohl klar. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das Rangnick in dieser Situation reizt. Erstens Wespennest Bayern, zweitens die positiv verlaufende Geschichte im ÖFB. Ums Geld wird es ihm eher auch nicht gehen, er wird wohl genug verdient haben in den letzten 20 Jahren – sonst hätte er auch dem ÖFB einen Korb gegeben.“

Totaalvoetbal: „Bayern und Rangnick ist zum Scheitern verurteilt. Die beiden Seiten passen nicht zusammen. Mit Nagelsmann/Tuchel hatten die Bayern bereits Trainer mit einer ähnlichen Philosophie. Rangnick ist der „Fußballlehrer“ dieser Generation. Wenn sie Rangnick wollen, können sie gleich Tuchel behalten. Aber das hätte man schon bei Tuchel und Nagelsmann sagen können. Das ergibt alles keinen Sinn. Angeblich gibt es auch einen Trainerkandidaten aus der Premier League. Aber dieser würde seine acht Co-Trainer mitnehmen wollen. Das gefällt den Bayern aber nicht. Haben die sich schon einmal mit Rangnick beschäftigt? Der Typ will die Philosophie des Vereins mitbestimmen und an vielen Stellschrauben drehen. Da schaue ich mir an wie Hoeneß hyperventiliert, wenn Rangnick in den einzelnen Teilbereichen mitbestimmten möchte. Rangnick funktioniert eben nur wenn er die einzelnen Teilbereiche (Scouting, Transfers, Medizin, Fitness, Videoanalyse usw.) auf ein gemeinsames Ziel abstimmen kann. Christoph Freund wäre gut beraten die Finger von unseren Ralf zu lassen. Für Österreich wäre es natürlich auch schlecht. 2026 würde die Hoffnung bestehen, dass einer aus dem Trio Hasenhüttl, Glasner, Hütter gerade verfügbar ist – von mir aus auch Roger Schmidt oder Rose.“

Tomy14: „Kann mir nicht vorstellen, dass Rangnick so dumm ist vor der EURO einem anderen Verein zuzusagen. Das wäre dann ein Bauchfleck mit Ansage bei der EM, ich schätze ihn dafür zu ehrgeizig ein. Was danach kommt wird man dann sehen.“

Kaiser Soße: „Was soll ihm ein zweiter Platz in der Bundesliga nächste Saison bringen, wenn er mit uns in zwei Jahren Weltmeister werden kann?“

halbe südfront: „Mir geht dieses ganze widerliche Geschäft schon extrem am Ar***. Dass jetzt auch der Nationalteamfußball vom großen Geld vereinnahmt wird ist natürlich ein zusätzliches Ärgernis. Da können sie dir keine Spieler wegkaufen mit ihren Scheiß-Milliarden, dann kaufen sie dir halt den Trainer weg.“

Trojan: „Sollte das wirklich so passieren wäre es völlig hirnrissig und es wird nur Verlierer geben. Bayern holt Rangnick der einen komplett anderen Fußball spielen lässt, als den der die Bayern Erfolge feiern ließ und den die Fans sehen wollen. Die Bayern hauen Nagelsmann und Tuchel raus und glauben dann mit einem Rangnick wird alles besser? Rangnick kann nichtmal die Saisonvorbereitung bei den Bayern machen aufgrund der Europameisterschaft. Die komplette EM-Vorbereitung und EM wird es nur ein Thema geben. Bei einem Ausscheiden in der Gruppenphase, was bei der Gruppe nicht unwahrscheinlich ist, wird die ganze Schuld Rangnick gegeben und er wird der große Buhmann in Österreich… Ich hoffe einfach auf eine Ente aber die Jungs von der tz sollen angeblich nicht schlecht vernetzt sein.“

Cäptn Balu: „Rangnick ist halt der einzige verbliebene deutschsprachige Trainer, den man bei Bayern noch halbwegs nach außen hin verkaufen kann und den man noch nicht verbraucht hat. Die Absage von Nagelsmann scheint die Herren wirklich überrascht zu haben und einen De Zerbi oder Emery wird man bei Hoeneß schon gar nicht durchkriegen. Da bleibt dann nur mehr der wirklich absolut kleinste gemeinsame Nenner Rangnick übrig.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen rund um Ralf Rangnick und den FC Bayern München.