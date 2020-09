ÖFB-Talent Nemeth nach Mainz, Milanic wird Trainer in Bratislava

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. David...

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

David Nemeth

IV, 19, AUT | SV Mattersburg – > FSV Mainz 05

Für den SV Mattersburg bestritt der österreichische U19-Teamspieler David Nemeth 13 Bundesligapartien und konnte dabei immer wieder überzeugen und sein großes Potential aufblitzen lassen. Nach dem Konkurs der Burgenländer wechselt Nemeth nun nach Deutschland: Der 19-Jährige unterzeichnete einen Vierjahresvertrag beim FSV Mainz 05 und ist dort vorerst für die zweite Mannschaft eingeplant. Allerdings wurde bereits konstatiert, dass Mainz den jungen Burgenländer für ein Jahr nach Österreich zurückverleihen möchte – Rapid und Sturm gelten als mögliche Abnehmer. Zuletzt hatte auch die Wiener Austria intensiv Interesse am beidbeinigen Innenverteidiger bekundet.

Isaac Donkor

IV, 25, GHA | SK Sturm Graz – > Adanaspor

Die vergangene Saison verbrachte Isaac Donkor beim SK Sturm Graz – allerdings ohne großen Erfolg. Der Ghanaer, der im Nachwuchs von Inter Mailand spielte, absolvierte 14 Pflichtspiele für den SK Sturm, zeichnete sich allerdings nicht unbedingt durch große Stabilität aus und sah zudem zweimal Rot. Nun zieht der Innenverteidiger weiter in die zweite türkische Liga und schließt sich Adanaspor an. In Adana stehen derzeit auch der Ex-Rapidler Eren Keles und der ehemalige FAC-Stürmer Adolphe Belem aus Burkina Faso unter Vertrag.

Adriano Bertaccini

ST, 20, BEL | Racing Genk – > SC Austria Lustenau

Der Bruder des Wacker-Innsbruck-Legionärs Paolino Bertaccini wechselt zum SC Austria Lustenau. Der 20-jährige Belgier Adriano Bertaccini kommt ablösefrei aus Genk und unterzeichnete im Ländle einen Zweijahresvertrag. Der 173cm große Angreifer kann als Speerspitze, aber auch an den Flügeln eingesetzt werden. Der ehemalige belgische Nachwuchsteamspieler kam für Genk zu keinen Kampfmannschaftseinsätzen und spielte nur in der Reserve bzw. leihweise beim Zweitligisten Deinze, wo er in 17 Spielen drei Treffer erzielen konnte. Austria Lustenau gab in der bisherigen Transferzeit mit Ronivaldo, Katnik, Eler und Reyes gleich vier Stürmer ab.

Darko Milanic

TR, 52, SLO | NK Maribor – > Slovan Bratislava

Der ehemalige Sturm-Spieler und -Trainer hat sich in seiner slowenischen Heimat bereits den Ruf als absoluter Toptrainer erarbeitet. Sechsmal wurde der 52-Jährige als Coach Meister, dreimal gewann er den Pokal. Nachdem es in der vergangenen Saison aber überraschend nicht zum Meistertitel reichte, zieht Milanic nun weiter und schließt sich dem slowakischen Topklub Slovan Bratislava an. Slovan startete wankelmütig in die Saison, flog bereits in der 1. Quali-Runde zur Champions League gegen Klaksvik aus dem Bewerb und steigt in die EL-Quali um, wo der finnische Vertreter Kuopio wartet. Allerdings holte Slovan in der Liga aus vier Partien gute neun Punkte.