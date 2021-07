Austria-Coach Schmid vor Cup: „Wir sind sehr fokussiert

Nach viereinhalb Wochen Vorbereitung geht es endlich los. Der FK Austria Wien wird am Samstag, um 11:00 Uhr, in Spittal/Drau im UNIQA ÖFB Cup...

Nach viereinhalb Wochen Vorbereitung geht es endlich los. Der FK Austria Wien wird am Samstag, um 11:00 Uhr, in Spittal/Drau im UNIQA ÖFB Cup mit dem Pflichtspielprogramm in die Saison 2021/22 starten. ORF Sport + überträgt die Partie live. Die Viola Sportsbar bleibt am Samstag geschlossen.

„Wir sind sehr gut vorbereitet, haben viele Infos gesammelt, Videos gesichtet und wissen, was uns erwartet“, sagt Trainer Manfred Schmid. Für den 50-Jährigen geht mit seinem ersten Spiel als Chefcoach natürlich ein lang ersehnter Traum in Erfüllung.

„Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man insgesamt 26 Jahre für einen Klub alles gegeben hat. Es macht mich sehr stolz, jetzt hier der Trainer zu sein.“ Dass keine einfache Aufgabe auf ihn wartet, ist ihm bewusst. „Ich möchte mithelfen, dass wieder etwas entstehen kann und spüre, dass alle für den Neustart bereit sind.“

Der Gegner aus der Regionalliga Mitte wird jedenfalls nicht unterschätzt, die Vorbereitung auf Tag X läuft wie bei einem Bundesliga- oder Europacupspiel. Die Mannschaft reist nicht nur aufgrund der frühen Ankickzeit bereits am Freitag an, man will grundsätzlich nichts dem Zufall überlassen.

„Wir sind sehr fokussiert durch die Vorbereitung und die letzten Tage gegangen. Die Jungs ziehen voll mit, wir haben einen Stamm, der sehr in Ordnung ist und zudem viele Spieler mit Potenzial. Wir werden sehen, was noch kommt und versuchen das Beste aus allem herauszuholen.“

Bereits kommende Woche geht es in der Conference League und der Bundesliga weiter. Ob sich bis dahin personell etwas im Vergleich zu morgen ändern wird, bleibt offen. Patrick Wimmer wird aufgrund von Problemen im Sprunggelenk ausfallen, Marvin Martins plagen Muskelprobleme und Filip Antovski fehlt noch die Spielgenehmigung.

Quelle: Austria Wien Pressemeldung